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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس شباب البرلمان: لهذه الاسباب رئيس المصري مصمم علي الاستقالة| تفاصيل

رئيس النادى المصرى
رئيس النادى المصرى و رئيس شباب البرلمان

يشهد الشارع البورسعيدي حالة من الغليان بسبب إعلان كامل ابوعلى رئيس النادى المصري استقالته من رئاسة النادى المصري بشكل مفاجئ للجماهير المتعلق أحلامها بمشروع الحلم الذي قدم به أبوعلي بحثا عن الاستقرار للنادى .


وفى بادرة لاحتواء الأزمة التى يشهدها الشارع البورسعيدي بكافة مستوياته باعتبار النادى المصري معشوق الجماهير عقب إحالة اللواء عادل الغضبان استقالة ابوعلى إلى الجهة الإدارية مما زاد غضب الشارع أجرى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان اتصال هاتفي مع كامل ابو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري لكن الاخير اعلن إصراره علي الاستقالة .

وأكد رئيس شباب البرلمان أن رئيس النادى المصري ارجع اسباب استقالته لعدم تقديم الدعم المالي المتفق عليه من قبل محافظ بورسعيد، في الوقت الذي تحمل رئيس النادي 160 مليون جنيه حتي اليوم .

وابدى رئيس النادى المصري استياءه لتجاهل محافظ بورسعيد الرد تليفونيا عليه لمناقشته في أوضاع النادي مما أدي الي انقطاع التواصل والتنسيق بين النادي والمحافظ كجهة داعمه سواء في الدعم المالي او مشروع الحلم المتفق عليه

وشدد رئيس المصري ان ما بدر من تصريحات محافظ بورسعيد فهم منها عدم استكمال مشروع الحلم المقترح منه والذي كان من المفترض أن يحقق استقرار مالي للنادي بعد اكتماله والترحيب باي مستثمر جاد لاقامه مشروع استثماري علي ارض النادي مما يعني عدم تنفيذ مشروع الحلم وعدم استغلال الارض التي تم الاتفاق عليها لصالح المشروع كان بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير وهو السبب الذي قدم من خلاله لبورسعيد وأهلها وناديه المعشوق وليس بحثا عن رئاسة النادى .

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واكد دكتور محمود حسين أنه تم الاتفاق على تأجيل البت في الاستقالة حتي عوده رئيس النادي من خارج البلاد مؤكدا أن كل هذه المشكلات التي عرضها رئيس النادي يجب أن يكون لها حلول سريعه في الأيام القليلة القادمة للعدول عن الاستقالة وللابقاء علي استقرار النادي واستكمال حلم جماهيره بعد انشاء استاد النادي المصري بتكليف من رئيس الجمهورية كهدية لأبناء المحافظة ولجماهير النادي المصري بتنفيذ مشروع الحلم الذي تقدم به رئيس النادي وتم الموافقه عليه لتحقيق استقرار مالي للنادي المصري يضمن بقائه واستمرار انشطته الرياضيه والاجتماعيه دون الاعتماد علي دعم من المحافظه او وزاره الشباب ويرفع الاعباء عن كاهل الدوله في دعم النادي وتوجيه دعم الدوله الي قطاعات اخري يستفيد بها أبناء المحافظة.

 

كانت صدى البلد علمت ضخ كامل ابو على رئيس مجلس إدارة النادى المصري اليوم ما يقرب من ١٧ مليون جنيه للنادي رغم تقدمه باستقالة عن رئاسة النادى للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .


وأكد مصدر موثوق به من أعضاء مجلس إدارة النادى المصري أن رئيس النادى كامل ابوعلى حول اليوم الأحد ٢٦ مارس فعليا ١٣ مليون جنيه مصرى ومستحقات اللاعبين الاجانب بالدولار بمايعادل ٤ مليون.


وأضاف مصدر المصري أن التحويل تضمن رواتب العاملين حتى الشهر الجارى والأجهزة الفنية للفريق الأول وقطاعى الناشئين و البراعم ومدارس الكورة و الألعاب الفردية بجانب لاعبي الفريق الأول للنادى المصري


وشدد المصدر أن التحويل المالى لرئيس النادى المصري شملت حتى مكافأت اللاعبين بما فيهم التعادل مع النادى الاهلى ليكون أبوعلي قد وفى بجميع المستحقات المالية و الالتزامات حتى شهر مارس الجارى قبل انتهاءه .

 

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