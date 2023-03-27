وزير التنمية المحلية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة التعاون المشترك

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، برافين أجراوال مدير برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة ووفد من البرنامج وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولى وعدد من قيادات الوزارة.

في بداية اللقاء أعرب وزير التنمية المحلية عن تقدير الوزارة لجهود برنامج الأغذية العالمى والدعم المستمر من البرنامج فى العديد من مشروعات وبرامج عمل الوزارة على أرض المحافظات وعلى رأسها منصة "أيادى مصر" والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المدن المصرية عبر المنصة بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة بالمحافظات والحفاظ على الحرف من الإندثار.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد البائعين المسجلين على المنصة حيث ارتفعت الأعداد من 90 بائعا ومنتجا إلى 950 خلال 3 شهور وكذا عرض حوالى 3500 سلعة من مختلف المحافظات على الموقع الإلكترونى للمنصة والمشاركة في المعارض الداخلية التي نظمتها الوزارة منذ بداية العام الجارى، مشيراً إلى أن الوزارة ترغب خلال الفترة المقبلة زيادة وتوسيع الانتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها داخلياً وخارجياً بما يساهم فى تحسين مستوي دخل الأسر، حيث تم توفير مقر لمبادرة "أيادى مصر" في منطقة الفواخير بمحافظة القاهرة، وستعمل الوزارة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى على دعم "أيادى مصر" في التوسع والانتشار وتحقيق الأهداف وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يتابع المنصة بصورة دورية باعتباره الداعم الأول والرئيسى للشباب والفتيات على أرض المحافظات والمساهمة في زيادة فرص العمل.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى الدعم الذى يقدمه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمنصة "أيادى مصر" ومشاركته في العديد من المعارض والفعاليات التي تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة لمنصة أيادى مصر.

وقال اللواء هشام آمنة إن الفترة الماضية حقق التعاون المشترك بين الجانبين العديد من النجاحات التي نريد البناء عليها خاصة فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات المتميزة للبرنامج إلي المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة على استمرار وزيادة هذا التعاون لتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ المشروعات والتواصل مع المحافظات وتوفير احتياجات المواطنين ومتابعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد برافين أجراوال دعم ومساندة البرنامج لبناء القدرات والتمكين على المستوى المحلى بالوزارة والمحافظات بما يساعد في توطين أهداف التنمية المستدامة، وأعرب أجراوال عن تطلعه خلال المرحلة القادمة لصياغة خطة استراتيجية شاملة لمبادرات ومشروعات برنامج الأغذية في المحافظات خلال الفترة من 2023 - 2028 بمشاركة وزارة التنمية المحلية والتي تعتبر كشريك رئيسي في تنفيذ تلك المبادرات في إطار العلاقات الجيدة بين الجانين.

كما أشاد برافين أجراوال بجهود وزير التنمية المحلية وجميع العاملين المبذولة على أرض المحافظات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وسعي البرنامج لاستمرار التنسيق مع الوزارة والمحافظات لنجاح مجالات التعاون المشتركة والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة.

وأكد "أجراوال " حرص البرنامج علي تقديم الدعم للمشروعات التى تقوم بها الوزارة واستكمال مجالات التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي من مشروع البوابة الجغرافية " الجيومكانية " للوزارة التي تم إطلاقها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وإحدي الشركات العالمية والتي تضم الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة وذلك على خرائط جغرافية وكذا التواصل بين الوزارة والمواطنين بما يدعم عمليات اتخاذ القرار.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة دعم برنامج الأغذية العالمى لهذا المشروع لتحقيق الأهداف التي وضعت له ودعم ومتابعة مطالب ومشاكل المواطنين في مختلف المحافظات.

حيث أشار مدير برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة إلى تقديم البرنامج كل الدعم اللازم والمطلوب لتطوير البوابة الجيومكانية وتحقيق رؤية وزارة التنمية المحلية ودعم أي جهود لبناء قدرات العاملين بالوزارة خاصة في مجالات المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات والتطوير المؤسسى والتخطيط ، مشيراً إلى أننا شركاء وهدفنا واحد وهو خدمة المجتمع المحلى وتحسين حياة المواطنين للأفضل ونسعى لضمان الاستمرارية في كافة المشروعات والبرامج التي نتعاون فيها مع وزارة التنمية المحلية والبناء على النجاحات التي تحققت على أرض الواقع .

كما أعرب برافين أجراوال عن استعداد البرنامج أيضاً في دعم جهود وزارة التنمية المحلية لتجهيز المقر الجديد لمنصة " أيادي مصر " بمنطقة الفواخير وتطوير وتحديث موقع المنصة على الإنترنت بما يساهم في زيادة عدد العارضين والمنتجين ومشاركتهم في العديد من المعارض وإنطلاق المشروع لآفاق أوسع خلال الفترة المقبلة ، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية هذا الدور من البرنامج حيث أصبحت " أيادى مصر " قبلة لكل الحرفيين وصغار العارضين والمنتجين للحرف اليدوية والتراثية للانضمام لها ، مؤكداً أن برنامج الأغذية العالمى شريك رئيسي للوزارة في هذا المشروع .

وأكد اللواء هشام آمنة إلى سعى الوزارة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمى خلال الفترة المقبلة ، خاصة فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تعد المبادرة التنموية الأهم والأعظم فى تاريخ الدولة المصرية والتى تدعم تمكين المرأة والشباب والقطاع الخاص على أرض المحافظات المستهدفة في المبادرة الرئاسية ، لافتاً إلى الدور المهم والكبير للقطاع الخاص لدعم جهود التنمية التي تشهدها مصر ومشاركته في العديد من المشروعات القومية التي تجرى على أرض المحافظات بما يحقق آمال وطموحات المواطنين في الأفضل ودعم عملية البناء والتنمية التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات والمجالات .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تقدير الوزارة للمبادرات والبرامج التي يقوم برنامج الأغذية العالمى بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة في المحافظات ومن بينها تنفيذ مشروع تنمية محلية مستدامة في 72 قرية ووحدة محلية بـ 6 محافظات هي أسوان والأقصر والمنيا والفيوم وبنى سويف وقنا لجعلها قرى ريفية مستدامة ونموذجية وتمكين المرأة في تلك القري خاصة في قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وشدد " آمنة " على أهمية هذا المشروع الذى تم تنفيذه في حوالي 72 قرية والذي يتضمن ضمن مجالاته تدريب السيدات وتمكينها لإتاحة التمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر ومساعدتها في عمليات تسويق منتجاتها.

كما بحث وزير التنمية المحلية مع مدير برنامج الأغذية إمكانية التعاون بين الجانبين في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.

واستعرض برافين أجروال جهود تنفيذ برنامج الأغذية العالمي في دعم مجتمعات المزارعين و أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر حيث يقدم مشروع دعم الحيازات الصغيرة المقدم من البرنامج ممارسات الزراعة ونشر نظام الرى الحديث وتوحيد الحيازات وإدارة المخلفات الزراعية والتسويق والرعاية الاجتماعية والمجتمعية للأسر فى تلك القرى.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين فرق العمل في الوزارة والبرنامج لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع بما يحقق خطط ورؤية الوزارة على أرض المحافظات المصرية.

IMG-20230327-WA0016

IMG-20230327-WA0017

IMG-20230327-WA0019

IMG-20230327-WA0018

IMG-20230327-WA0020