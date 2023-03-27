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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة.. صور

الأوقاف تواصل توزيع
الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر إحتياجاً

قامت مديرية الأوقاف بإستلام 3 طن لحوم صكوك إطعام وتم إيداعها فى ثلاجات بمعرفة التضامن الإجتماعي، وتم استلام 7500 شنطة رمضانية وجاري توزيعها على قرى الأسر الأكثر إحتياجاً والأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة
الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة
الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية إحتياجاتهم ووجهت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي .

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الحباش.. الوجبة الشعبية الأولى في رمضان لأهالي دمنهور| تعرف عليها

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ليلة رمضانية بروح صوفية في صالون أوبرا دمنهور

في إطار خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية كبُعدا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية

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