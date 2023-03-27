الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة.. صور

قامت مديرية الأوقاف بإستلام 3 طن لحوم صكوك إطعام وتم إيداعها فى ثلاجات بمعرفة التضامن الإجتماعي، وتم استلام 7500 شنطة رمضانية وجاري توزيعها على قرى الأسر الأكثر إحتياجاً والأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة

الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة

الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية إحتياجاتهم ووجهت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي .

في إطار خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية كبُعدا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية