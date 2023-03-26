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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة رمضانية بروح صوفية في صالون أوبرا دمنهور

ليلة رمضانية بروح
ليلة رمضانية بروح صوفية في صالون أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر صالون ثقافي غدا بعنوان " ليلة رمضانية بروح صوفية" في مساء التاسعة والنصف على مسرح أوبرا دمنهور ، وذلك من إعداد وإشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا.

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يستضيف الصالون كلا من الشيخ محمد يحيى الكتاني من علماء الأزهر الشريف والشاعر الدكتور أحمد شتيه مدرس الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة دمنهور في حوار يديره الإعلامي حسن الشاذلي مقدم برامج بالتليفزيون المصري وبرامج دينية على بعض القنوات الفضائية.


كما يشارك على هامش الصالون كورال جامعة دمنهور بفقرة فنية تدريب الفنان عبد الرحمن المغربي، وإشراف محمد الشعيرة مديرة إدارة النشاط الفني بجامعة دمنهور، ويقدموا باقة من التواشيح والابتهالات الدينية منها: 
ميدلي صوفي مع السبع وصايا - كلما اشكو غرامي - قل للمليحة في الخمار الأسود.
يشدو بها كلا من : عبدالرحمن مدحت وايهاب بدر وعبدالله جمال راشد ومحمود أحمد فراج وميادة محمود علواني ومصطفي محمد السعدي وأية الشحات حنفي  وأية عماد اللقاني وندي خالد شعيب وياسر محمد الحداد  وهايدي عصام عثمان وندي احمد البنا وعمر عادل فتحي ومحمد وايهاب البيطار ومحمد عادل العصرة.

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