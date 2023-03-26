مصرع سائق في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة بالبحيرة

لقى سائق مصرعه جراء سقوط سيارة ملاكي بترعة الصديق يوسف بطريق « مصر_ اسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

سقوط سيارة بترعة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد سقوط سيارة بترعة في مدخل قرية يوسف الصديق بالكيلو 113 بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

انتشال السيارة من الترعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى انتشال السيارة بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتبين وفاة سائق مجهول الهوية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.