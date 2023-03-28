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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد سعاد أحمد.. تعرف على بدايتها الفنية

صدى البلد

اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سعاد أحمد التى نافست الفنانة مارى منيب على دور الحماة؛ حيث استطاعت أن تقدمه بشكل جيد، ولفتت الأنظار إليها رغم أدوارها الثانوية لتصبح أيقونة فى عالم الكوميديا خاصة بعد المشهد الكوميدى فى فيلم "ابن حميدو".

 

نشأة سعاد أحمد

ولدت الفنانة سعاد أحمد في ٢٨ مارس عام ۱۹۰۷، بمنطقة الدرب الأصفر بالقاهرة وسط أسرة متوسطة، حيث كان والدها يعمل في مهنة النجارة وتوفي وهي في الثالثة عشرة من عمرها فاضطرت إلى الخروج والعمل بائعة في محل مانیفاتورة حتى تساعد والدتها التي كانت تمتهن مهنة الحياكة في الإنفاق على المنزل.

 

عشقت الفن منذ طفولتها فكانت دائما تمر أمام المسارح المختلفة لرؤية الفنانين، وانطلقت مسيرتها الفنية من شارع عماد الدين حيث عملت لفترة كمونولوجست.

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شاهدها المخرج توجو مزراحي وأعجب بخفة دمها الشديدة وعرض عليها العمل بالسينما فترددت في بداية الأمر ثم وافقت وكان أول دور لها في فيلم "العز بهدلة" عام ۱۹۳۷ مع الفنان شالوم لتتحول من مونولوجست في شارع عماد الدين .

 

وفي عام 1940 قدمها المخرج توجو مزراحي من جديد وشاركت في فيلم "ألف ليلة وليلة" للفنان على الكسار، ثم انطلقت مسيرتها الفنية الحقيقية التي أستمرت  ۲۸ عاما وبلغ رصيدها أكثر من 51 فيلما جسدت في معظمها دور الحماة خفيفة الظل وأحيانا الحماة "النكدية" حتى أنها نافست الفنانة ماري منيب في هذا الدور، مما أثار غيرتها .

ذكرى رحيل عهدي صادق ابن حميدو ذكرى ميلاد شارع عماد الدين

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