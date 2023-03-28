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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 طرق أنيقة لارتداء عصابة الرأس

5 طرق سهلة وأنيقة
5 طرق سهلة وأنيقة لارتداء عصابة رأس

عصابة الرأس هي قطعة واحدة من ملحقات الشعر تضيف لمسة أنثوية ومرحة إلى المظهر الذي تختاريه بالنسبة للأنماط الرسمية وغير الرسمية ، يمكن أن تكون عصابة الرأس مفيدة لفرز متطلبات تصفيف الشعر من عصابة رأس معدنية سوداء بسيطة ، وأخرى مخملية مزخرفة إلى أنماط شريط من الساتان ؛ يمكنك استكشاف أنواع مختلفة من عصابات الرأس وإضافتها إلى مجموعة الملحقات الخاصة بك. 

 

وهناك العديد من الطرق لارتداء عصابة الرأس لرفع مستوى تصفيف الشعر.

 إليك 5 طرق سهلة وأنيقة لارتداء عصابة رأس وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير. 

 

طوق مع كعكة أنيقة 

 

كعكة أنيقة تجعل خيار تصفيف الشعر المثالي للأسلوب الرسمي وغير الرسمي. كما أنه يقوم بالاختيار المصنف عندما يكون لديك يوم سيء للشعر. يمكنك تصفيف الكعكة في مؤخرة العنق أو بطريقة القيام بالأعلى. إبراز تسريحة كعكة الشعر باستخدام عصابة رأس جذابة. للملابس أحادية اللون ، اختر عصابة رأس أنيقة مطبوعة من الساتان وللمجموعات المطبوعة ، اختر عصابة رأس بنمط معقود عادي أو منسوج لإضفاء مظهر جرلي! 

 

طوق مع كعكة فوضوية

 

 تصفيفات كعكة الفوضى رائجة لبعض الوقت الآن وهي خيار مثالي لتشكيل ذلك المظهر البسيط وغير الرسمي. يمكن جعل تسريحة كعكة الفوضى العادية ممتعة مع عصابة رأس جميلة من اختيارك. تُعد عصابات الرأس المعقّدة على شكل عمامة خيارًا سهلاً ومثيرًا للاهتمام لتحقيق المظهر البوهيمي!

 

 مع جلام هير 

 

للمناسبات الخاصة مثل الحفلات وحفلات الزفاف وما إلى ذلك ، من الضروري الحصول على تسريحة شعر جيدة الاختيار. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتطابق مع المظهر العام الذي يشتمل على ملابسك وإكسسواراتك والمزيد. يمكن إبراز خيارات تصفيف الشعر الفاتنة مثل تجعيد الشعر. 

 

ارتديها كباندانا 

 

يمكن ارتداء عصابات الرأس المصنوعة من القماش مثل العصابات يُعرف بكونه جماليات ريفية شهيرة ، فإن فطام عصابة الرأس مثل باندانا سيبقي شعرك في مكانه ويضيف إلى المظهر. 

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