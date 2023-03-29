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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: سعر جاكيت محمد رمضان يثير الجدل فى خيمة رمضانية.. دار أزياء تعرض حقيبة من حجارة نيزك.. حالة ولادة غريبة تهز العالم وتدخل موسوعة جينيس.. صور تكشف عن عملية تجميل روبى

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

حبيسة العناية المركزة.. كل ما لا تعرفه عن مرض شيرين الطحان

 

أثارت الفنانة شيرين الطحان الجدل لدى رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بسبب طبيعة مرضها، ودخولها المستشفى واحتجازها بغرفة العناية المركزة .

 

بدون وصفات ولا أدوية .. حيل سهلة لتجنب الحموضة

 

تعد الحموضة من أكثر المشكلات الشائعة خلال شهر رمضان ويتكاسل البعض عن عمل الوصفات الطبيعية التى تساعد فى علاجها ولايرغبون فى تناول الأدوية .. فما الحل؟

 

عايز ترتاح من القولون نهائيا .. اتبع هذه الحيل

 

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة علاج القولون للتخلص من الآم والمتاعب التى يسببها بشكل نهائي، خاصة أنه من المشكلات الصحية المزمنة .

 

لا تهملها في السحور.. أطعمة تقلل الشعور بالجوع والعطش

 

يعد السحور من الوجبات الهامة في شهر رمضان، وهي سنة عن النبي صل الله عليه وسلم؛ حيث  يفضل تأخير السحور للحصول على كافة الفوائد الغذائية منها.

 

غريبة وسعرها يتخطى مليون جنيه.. دار أزياء تعرض حقيبة من حجارة نيزك

 

قدم دار أزياء فرنسية مجموعة تصميمات غريبة، وكان اغرب ما فيها حقيبة مصنوعة من الحجارة.

 

جاكيت بسعر صادم.. محمد رمضان يثير الجدل فى خيمة رمضانية

 

شارك النجم محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، صورة خلال  حضور ه افتتاح الخيمة الرمضانية "سوا".

 

مشروب شهير يحرمك من النوم .. أحترس من تناوله ليلا

 

شرب القهوة له العديد من الفوائد الغير متوقعة وقد أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن القهوة تزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الناس خلال النهار لكنها تؤثر على النوم وتسبب الأرق.

 

حالة ولادة غريبة تهز العالم وتدخل موسوعة جينيس

 

هزت حالة ولادة غريبة مواقع السوشيال ميديا فى العالم وتداول كثيرون قصة التوأم الذي دخل موسوعة جينيس مؤخرا .. فما قصته؟

 

نفخت شفايفها.. صور تكشف عن عملية تجميل روبى

 

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور الفنانة روبى تكشف خضوعها لعميلة تجميل لنفخ شفايفها.

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العرقسوس|احذره فى هذه الحالة

 

يعتبر شراب العرقسوس واحداً من أهم المشروبات الشعبية في شهر رمضان، حيث يتميز هذا المشروب بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أنه يحذر من الإكثار من تناوله في بعض الحالات.

 

ولد أم بنت.. تقنية جديدة تحدد جنس المولود| تفاصيل

 

يسعى البعض لإنجاب الأطفال إذا كانوا يواجهون مشاكل في الإنجاب بشكل طبيعي.. وتوصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من مدينة نيوروك، إلى تطوير تقنية جديدة تبدو آمنة وفعالة بنسبة 80٪ في إنجاب الأطفال من الجنس المطلوب حسب رغبة الوالدين.

 

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