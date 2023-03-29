استقرار الدولار أمام الجنيه في مستهل التعاملات اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه للأسبوع الثالث علي التوالي بدون أي تغيير في معظم البنوك العاملة بمصر وحتي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29-3-2023.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعامل له لدي البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع



متوسط سعر الدولار في البنوك



سجل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، كريدي أجريكول، المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، بلوم"



أقل سعر



بلغ أقل سعر دولار في بنوك القطاع الخاص والحكومة نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية"



أعلي سعر



بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.



ثاني أعلي سعر



سجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.87 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك

أزمة دولية

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستواجه أزمة اقتصادية ذات أبعاد غير مسبوقة عندما يتوقف الدولار عن السيطرة على السوق العالمية، مشيرة إلي أن الدولار الأمريكي يواجه الانهيار.

وقالت “سي إن إن”: “خلقت الأزمة الأوكرانية، إلى جانب نهج المواجهة المتزايدة لواشنطن تجاه بكين، عاصفة كاملة تعمل فيها كل من روسيا والصين على تسريع جهود التنويع بعيدًا عن الدولار”.

وأضافت نقلاً عن بيان للمستثمر روشيرا شارما، أنه “على غير العادة، في ظل الأزمة المالية الحالية، أن الدولار الأمريكي يضعف بدلاً من أن يرتفع كما كان من قبل”.

وأوضحت أنه “إذا كانت العملة الأمريكية تفقد قوتها حقًا، فيجب أن يبدأ القلق لدى مواطني الولايات المتحدة، لأن واشنطن لن تتخلى عن العادات الجيوسياسية السيئة من منظور أمريكي للعالم”.

وقالت إن “البيت الأبيض معتاد على الإنفاق الزائد، ولا يهتم بنمو العجز: فقد نما الدين العام للبلاد ما يقرب من خمس مرات على مدار العشرين عامًا الماضية، وأنقذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي مرارًا وتكرارًا”.



