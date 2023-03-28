تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

ومفاجأة في سعر الدولار

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أسعار الدولار على المستوى المحلي والعالمي خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة الاربعاء الماضي .

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وتراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 20 جنيها في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأحد.

وأعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي؛ تذبذب سعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة علي مدار الساعات الماضية بعد أن استقر في التعاملات الصباحية.

ووصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2000 جنيه للبيع و 2020 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي قيمة نحو 2286 جنيها للبيع و 2309 جنيهات للشراء

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1714 جنيها للبيع و 1347 جنيها للشراء.