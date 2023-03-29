العملات العربية والأجنبية تستقر في أول تعاملات اليوم بالبنوك

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

واستقر سعر العملات الأجنبية والعربية المختلفة في الأسبوع الثالث على التوالي، وفقا لمتوسط سعر النقد الأجنبي المعلن من البنك المركزي المصري.



سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.



العملات الأوروبية



شهدت العملات الأوروبية استقرارا أمام الجنيه في تعاملات اليوم، حيث جاءت كالتالي:



سعر اليورو



سجل سعر اليورو أمام الجنيه 33.35 جنيه للشراء و 33.47 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني



بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري نحو 37.94 جنيه للشراء و 38.07 جنيه للبيع.



الفرنك السويسري



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه 33.59 جنيه للشراء و 33.71 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية



وثبت سعر العملات الآسيوية في البنك المركزي اليوم، أمام الجنيه، حيث جاءت كالتالي:



سعر الين الياباني



بلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 23.54 جنيه للشراء و 23.62 جنيه للبيع.

سعر اليوان



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه 4.48 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع.

العملات العربية



استقرت العملات العربية أمام الجنيه، خلال أول تعاملات لها اليوم، ومنها:



سعر الريال السعودي



وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.2 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري نحو 100.65 جنيه للشراء و 101 جنيه للبيع.

ارتفاع أعداد بطاقات الائتمان

أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن ارتفاع إجمالي إصدارات بطاقات الائتمان المدفوعة مقدما " ميزة" بنهاية العام الماضي 2022 إلي 28.64 مليون بطاقة مقابل 24.74 مليون بطاقة في يونيو 2021.

وزاد عدد بطاقات الخصم المباشر إلي 23.84 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي بعد أن كانت 20.11 مليون بطاقة في يونيو 2021.

و بلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان ATM نحو 5.001 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 4.162 مليون بطاقة في يونيو 2021.

ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي ATM إلى نحو 21.975 ألف ماكينة في ديسمبر الماضي مقابل 16.011 ألف ماكينة.

ووصلت جملة نقاط البيع نحو 198.817 ألف نقطة في ديسمبر الماضي بعد أن كانت حوال 173.401 ألف نقطة.

كان البنك المركزي المصري اعلن عن ارتفاع حصيلة المعاملات المالية بقيمة لغت 112.7 مليار جنيه من تطبيق إنستاباي التابع له خلال عام واحد بإجمالي 20.3مليون معاملة .

وسجل إجمالي المشتركين في تلك المنظومة قد بلغوا 2.16 مليون عميل .، إذ بلغت نسبة المعاملات المالية التي أجراها العملاء في غير أوقات العمل الرسمية قد بلغت 70% مقابل 30% كمعاملات تمت في مواعيد العمل الرسمية للبنوك.