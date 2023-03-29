عروض شعبية وأمسيات شعرية.. انطلاق ليالي رمضان بقصر ثقافة العريش

تنطلق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بفرع ثقافة شمال سيناء، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بقصر ثقافة العريش وجميع المواقع الثقافية التابعة له وتستمر حتى ٢٢ رمضان ، ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة "ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان".

يشمل برنامج العروض الفنية المقدمة خلال فعاليات الليالي عروضا للفنون شعبية لفرقتي العريش وبني سويف، و العريش التلقائية، والعريش الاستعراضية وإنشاد ديني لفرقتي البحيرة والإسماعيلية وموسيقى عربية لفرقتي محمد عبد الوهاب، العريش ،وبورسعيد الآلات شعبية، بالإضافة إلى عروض مسرحية لفرق أسوان، اسيوط ، طنطا المسرحية.

كما يتضمن البرنامج الثقافي أمسيات شعرية بمقهى كابتن غزالي الثقافي يشارك بها نخبة متميزة من الشعراء، ولقاءات برنامج "العودة إلى الجذور" بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء ومنهم: حسونة فتحي ، حاتم عبد الهادي ، مسعد بدر ، عبد القادر عيد ،عبدالله السلامية بالإضافة إلى لقاءات برنامج "عطر الأحباب" الذي يتناول سيرة المبدعين الراحلين ومنهم: عبد القادر مرسي ، عطيه عليان ،عنيز سالم ، حافظ الصادق ، بالإضافة إلى محاضرات ثقافية متنوعة.

ويتضمن برنامج الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة اشرف المشرحانى ، عددا من ورش الفنون التشكيلية للأطفال منها ورش فنية إبداعية ، إعادة تدوير لصنع فانوس رمضان، لوحات سيناوية ورش من التصنيع بالالومنيوم والنحاس وايضا ورشة الحكي والالعاب الشعبية للباحث د. حمدي سليمان .

وتقدم كذلك عدد من ورش الأشغال اليدوية للمرأة منها ورشة ثوب سيناوي تدريب شادية عبد العليم ، ورشة "الكليم " المدربة زينب عبد ربه وورش إبداعية لذوي القدرات الخاصة.