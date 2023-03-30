نشرة المرأة و الصحة|طفل يصاب بمرض خطير في رأسه....ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس القومى للبحوث الأسبق، عن إصابة طفل صغير بمرض في رأسه، وذلك بسبب الأم و الأب.

قد لا تظهر أعراض السرطان على الإطلاق أو قد تكون غامضة ، مما قد يؤدي إلى التشخيص المتأخر ومع ذلك ، فإن التأخير يمكن أن يؤثر بشدة على العلاج المحتمل ، وهذا هو السبب في أنه من الأفضل اكتشاف مرض السرطان في أسرع وقت ممكن.

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركةة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال دورها في مسلسل علاقة مشروعة.

مع شهر رمضان يشعر الكثير من الأشخاص بالتعب و الأرهاق خلال فترة الصيام مما يجعل البعض يشعر بالخمول، لذا فهناك بعض الأطعمة التي تمدك بالطاقة طوال اليوم.

