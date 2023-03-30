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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة|طفل يصاب بمرض خطير في رأسه....ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل

مي عمر
مي عمر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

الأم و الأب السبب...طفل يصاب بمرض خطير في رأسه|هاني الناظر يوضح

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس القومى للبحوث الأسبق، عن إصابة طفل صغير بمرض في رأسه، وذلك بسبب الأم و الأب.

علامات تحذيرية من السرطان تظهر في المرحاض| أحذر

قد لا تظهر أعراض السرطان على الإطلاق أو قد تكون غامضة ، مما قد يؤدي إلى التشخيص المتأخر ومع ذلك ، فإن التأخير يمكن أن يؤثر بشدة على العلاج المحتمل ، وهذا هو السبب في أنه من الأفضل اكتشاف مرض السرطان في أسرع وقت ممكن.

ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركةة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال دورها في مسلسل علاقة مشروعة.

في رمضان ... تناول هذه الأطعمة يمنحك طاقة خلال اليوم

مع شهر رمضان يشعر الكثير من الأشخاص بالتعب و الأرهاق خلال فترة الصيام مما يجعل البعض يشعر بالخمول، لذا فهناك بعض الأطعمة التي تمدك بالطاقة طوال اليوم.
 

 

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