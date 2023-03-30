ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركةة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال دورها في مسلسل علاقة مشروعة.



كشفت صور مي عمر عن إطلالاتها التي جمعت بين الأناقة و الرقي، وأعتمدت في أغلب إطلالاتها على الأزياء الفورمال المتناسقة مع قوامها المثالي.



حرصت مي عمر على التنوع و التجديد بين الإطلالات التي ظهرت بها في مسلسل علاقة مشروعة، ولكن أثارت أسعار إطلالاتها جدالا واسعا على مواقع السوشيال ميديا.



اعتمدت مي عمر على أرتداء الملابس و الأحذية و الحقائب التي تحمل توقيع دور الأزياء العالمية، وأكملت إطلالاتها بمجموعة من المجوهرات و الأكسسوارات التي زادت من جاذبيتها و منحتها إطلالة متكاملة.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها و كشفت عن جمالها.

مي عمر

مي عمر

مي عمر

مي عمر

مي عمر

مي عمر

مي عمر

مي عمر