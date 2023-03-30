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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركةة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال دورها في مسلسل علاقة مشروعة.

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كشفت صور مي عمر عن إطلالاتها التي جمعت بين الأناقة و الرقي، وأعتمدت في أغلب إطلالاتها على الأزياء الفورمال المتناسقة مع قوامها المثالي.


حرصت مي عمر على التنوع و التجديد بين الإطلالات التي ظهرت بها في مسلسل علاقة مشروعة، ولكن أثارت أسعار إطلالاتها جدالا واسعا على مواقع السوشيال ميديا.


اعتمدت مي عمر على أرتداء الملابس و الأحذية و الحقائب التي تحمل توقيع دور الأزياء العالمية، وأكملت إطلالاتها بمجموعة من المجوهرات و الأكسسوارات التي زادت من جاذبيتها و منحتها إطلالة متكاملة.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها و كشفت عن جمالها.

مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
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