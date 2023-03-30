الأم والأب السبب ... طفل يصاب بمرض خطير في رأسه|هاني الناظر يوضح

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس القومى للبحوث الأسبق، عن إصابة طفل صغير بمرض في رأسه، وذلك بسبب الأم و الأب.

كتب هاني الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:"النهاردة في العيادة دخل حجرة الكشف رجل وزوجته ومعهما طفل صغير فطلبت منهما الجلوس واول ما بدأت الام تشرح لي حالة الطفل قاطعها زوجها وقال لها انا هاشرح للدكتور المشكلة فردت عليه قائلة لا انا اعرف مشكلته اكثر منها فثار عليها ودخلا في مشاجرة غريبة."

كتب الناظر:" وفوجئت بالطفل يبكي فقمت اخذته من يده وسالته عن سبب بكائه فقال لي بابا وماما علي طول وكل يوم بيتخانقوا وأنا بخاف قوي لما اشوفهم بيزعقوا لبعض اخذته في حضني وطبطبت عليه وقلت له طيب انت جاي توريني ايه يا حبيبي فقال ماما بتقول اني عند حاجة في راسي فكشفت عليه فوجدتها ثعلبة ..في الوقت ده كان الزوجين توقفا عن الشجار للحظات وعندما نظرت لهما وقلت انتما سبب مشكلته نتيجة شجاركم المستمر والذي اصابه بالتوتر والقلق فنتج عنه سقوط شعره واصابته بالمرض. وقلت ارجو منكما ان ترحما هذا الطفل البريئ حتي لا يكون ضحية بسبب افعالكما."

تابع:"بحكي لحضراتكم هذه الواقعة علشان ناخد بالنا انه من الممكن ان نكون سبباً في اصابة ابنائنا بالأمراض النفسية واعراضها المختلفة نتيجة تصرفاتنا الخاطئة وعلينا الا نتشاجر او نظهر اختلاف امام الاطفال نهائيا حتي لا نصيبهم بالاذي ثم نبكي عليهم."