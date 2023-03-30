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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عم ريفو .. حكاوي القهاوي يخصص فقرة عن الحنطور على كورنيش النيل

الإعلامية رشا جمال
الإعلامية رشا جمال

خصّص برنامج "حكاوي القهاوي"، الذي تقدمه الإعلامية رشا جمال، المٌذاع عبر فضائية “الحياة”، حلقة عن مهنة عربات الحنطور.

وأجرت جولة في حنطور "عم ريفو" أحد أشهر أصحاب الحناطير التي تتجول في منطقة كورنيش النيل، وتحدث عم "ريفو" عن المهنة وصناعة الحنطور.

وقال، خلال لقاء له لبرنامج “حكاوي القهاوي”، عبر فضائية “الحياه”:"بشتغل في مهنة الحنطور من 40 سنة، والخيول ممكن تعيش 20 أو 25 سنة في حالة الاعتناء الجيد بها".

واسترسل: لدي 3 أولاد ولدي أيضا أحفاد، متابعا: في ناس كتير ماتت من أصحاب المهنة وناس بطلت الشغل، ودا كان سبب قلة عدد الحنطور، وفي أجيال طلعت جديدة وشباب معاها شهادات راكبه الحنطور".

حكاوي القهاوي الإعلامية رشا جمال الحنطور مهنة عربات الحنطور اخبار التوك شو

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