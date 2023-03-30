أحمد العوضي: شخصية جابر الكوماندا تجسّد شخصية الرجل البسيط الشجاع |فيديو

قدّم أحمد العوضي شخصية جابر الكوماندا بمسلسل "ضرب نار"، الذى تنوع دوره ما بين الرجل الصنايعي الذي يعمل بالكاوتش ومابين الشخص الطيب ولايعرف الخبث، بالإضافة إلي ارتباطه بأمه والشهامة ولا يضيع حقة.

وأضاف أحمد العوضي، أن شخصية "جابر" تجسّد الرجل البسيط الحالي الشقيان، الذي لا يمتلك من الامكانيات المادية الذي يساعده علي بناء عضلات.

وقارن أحمد العوضي بين شخصية"جابر" و"الخديوي" فهما شخصيتان مختلفتان في الدور حتي في شعرة وجسمه وطريقه عصبيته.

وأكد أحمد العوضي، أن شخصية "جابر" في مسلسل "ضرب نار" شخصية قريبة للجمهور بشكل كبير، ومختلفة عن شخصية الخديوي في مسلسل "اللي مالوش كبير".