انخفاض لهذا السبب| تراجع سعر كيلو البانيه 60 جنيها.. ومفاجأة في الدواجن

شهد سوق الدواجن تحرك جديد في الأسعار، ويبحث المواطن بشكل مستمر خلال تلك الفترة عن أسعار الدواجن، وذلك بسبب تحرك أسعار الدواجن الذي لم يحدث من قبل إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية.

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 30 مارس استقرارا ملحوظا في الفراخ البيضاء، بعد الانخفاض الكبير الذي حققته من بداية الأسبوع، الذي وصل لأكثر من 10 جنيهات، كما انخفض سعر كيلو البانيه اليوم إلى نحو 140 جنيهًا، بعد أن وصل لأكثر من 200 جنيه، بمعدل 60 جنيه للكيلو الواحد.

وهبطت أسعار الدواجن بقوة، نتيجة توافر المعروض، مع استيراد كميات كبيرة من الفراخ المجمدة البرازيلي، إذ تشير الأسعار الجديدة إلى انتهاء أزمة الدواجن، بعد وصول سعر كيلو الفراخ إلى 95 جنيها خلال الفترة الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 60 جنيهًا في المزرعة، وقد يصل الكيلو إلى 65 جنيهًا للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي تراوح سعر الكيلو فيها من 110 الى 115 جنيهًا للكيلو، والفراخ الساسو من 110 الى 120 جنيهًا للكيلو، فيما جاءت الأوراك بين 70 الى 85 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراخ الأمهات اليوم في بورصة الدواجن 56 جنيهًا، ويباع إلى المستهلك بسعر 66 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

أسعار أوراك الفراخ

سجل سعر كيلو أوراك الفراخ يباع اليوم بـ 69 جنيهًا، ووصل سعر أجنحة الفراخ في المحلات التجارية إلى 59 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط

وصل سعر كيلو البط البلدي اليوم في الأسواق بـ 124 جنيهًا، والبط المولارد سعر 93 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي بـ 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتكوت الأبيض

وصل سعر الكتكوت الأبيض عمره يوم صباح اليوم في المزارع إلى 23 جنيهًا للكتكوت الواحد.

الدواجن

أسعار البيض الأحمر

سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزارع 104 جنيهات، وتصل إلى المستهلك في المحلات التجارية بـ 111 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض

استقر سعر كرتونة البيض الأبيض صباح اليوم المزارع عند 95 جنيهًا، وتصل إلى 106 جنيهات إلى المستهلك في المحلات التجارية.

أسعار البيض البلدي

سجل سعر كرتونية البيض البلدي اليوم في المزارع 109 جنيهات، وتباع بـ 118 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات التجارية.