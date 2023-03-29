تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-3-2023

قلصت أسعار الدواجن اليوم تراجعها سابع أيام شهر رمضان الكريم، لتسجل انخفاضا بنحو جنيهين للكيلو الواحد مقارنة بأسعار الدواجن أول رمضان 2023، بعد أن تراجعت ٧ جنيهات.



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 65 جنيها للطازجة في المزارع مقارنة بـ 71.5 جنيها للفراخ المجمد التي تزن 1100 جرام.





وهبط سعر الكتكوت متراوحا بين 8 و 10 جنيهات عمر يوم مقارنة بـ 13 جنيها اول أمس و 18 جنيها الأسبوع الماضي.



ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدواجن اليوم في الأسواق ضمن نشرته الخدمية، التي قدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.



سجلت الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 29-3-2023، 65 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 72 و75 جنيها للكيلو



أسعار الدواجن البرازيلي اليوم



سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 65 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 72 و75 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.





سعر الدواجن للمستهلك



ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 58 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 65 جنيهًا للكيلو.







أسعار الدواجن اليوم للمستهلك



سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 83و 85 جنيهًا تقريبًا.



سعر الدواجن اليوم في مصر

تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 72 و77 جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 160 و 170 جنيهًا للكيلو الواحد.



وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 55 و60 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 30 و35 جنيهًا للكيلو.







أسعار البيض اليوم



استقر سعر البيض الأبيض اليوم الأربعاء عند 96 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات تقريبًا للطبق، مقارنة ب سعر طبق البيض بداية الاسبوع الجاري



وسجل سعر طبق البيض اليوم “الأحمر” عند 103 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 113 جنيهات.



وسجّل سعر البيض البلدي اليوم الأربعاء 29-3-2023، 109 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهاً للطبق.



سعر الكتكوت اليوم

وانخفض سعر الكتكوت اليوم عند 8 جنيهات للكتكوت الواحد عمر يوم، بعد أن تراجع بنحو 7 جنيهات الأسبوع الماضي ليصل إجمالي التراجع إلى 10 جنيهات.