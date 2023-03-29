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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 29-3-2023

صدى البلد

طرحت وزارة التموين والتجارة الخارجية لحوم تشادية بسعر 145 جنيها للكيلو الواحد ، بعد أن استقبلت مصر أول شحنة من اللحوم التشادية المبردة، الأسبوع الماضي، في مطار القاهرة الدولي، حيث وصلت منها شحنة 55 طنا.

واستقرت أسعار اللحوم في الأسواق  على الرغم من زيادة الطلب على اللحوم خلال شهر رمضان 2023، حيث ضخت الدولة كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق في بداية شهر رمضان 2023، لتلبية احتياجات المواطنين من توفير السلع بأسعار مناسبة.

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أسعار اللحوم اليوم


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 29-3-2023، في الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع الي جانب أسعار الذهب اليوم وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه.

 

 اللحوم المستوردة اليوم




 وصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا،  وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏اليوم 135 جنيهًا للمجمد.
 


سعر اللحوم الحمراء اليوم


وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 160 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 200 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 260 جنيهًا.



أسعار اللحوم المجمدة اليوم


كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.
 


أسعار اللحوم السودانية اليوم


وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.



أسعار اللحوم البلدي اليوم


وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 230 - 260 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 250 و300 جنيهًا وفقا للقطعية.

ومن المنتظر أن يتم تسيير 3 رحلات أسبوعيًا من اللحوم التشادية،  كل رحلة تحتوي على 55 طنًا  بإجمالي 12 رحلة شهريًا.

وتستهدف استقبال 660 طن شهريًا ليتم طرحها في الأسواق بقيمة 145 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 200 جنيها للحوم البلدي في المنافذ الاستهلاكية و230 جنيها في محلات الجزارة. 

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