عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: معرضون لارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة بشكل مفاجئ

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس  فصل الربيع يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة، ويحمل أوجه الفصول الأربعة في نفس اليوم من انخفاض وارتفاع وأتربة وأمطار، وخلال هذه الفترة يشهد  حالة من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى تأثرنا بمصادر كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط  مع وجود منخفض جوي متعمق في درجات الجو العليا يؤدي لوجود سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بالبرودة مع نشاط للرياح سرعتها حوالي 40 كيلو مترا بالساعة. 

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية في برنامج “صباح الخير يا مصر”، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم، الخميس، مقارنة بأمس، الأربعاء، لتسجل حوالي 21 درجة مئوية  نهارا بالقاهرة الكبرى والساحل الشمالي وفي الوجه البحري تقل درجات الحرارة عن 20 درجة، وفي جنوب الصعيد سيكون مائلا للدفئ ودرجات الحرارة ليلا ستظل  منخفضة حتى ساعات الصباح الباكر. 

وأوضحت أن البحر الأحمر والبحر المتوسط  بهما نشاط للرياح سرعتها 70 كيلو مترا في الساعة يؤدي لاضطراب حركة الصيد والملاحة البحرية، ومتوقع سقوط أمطار غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وأشارت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن سرعات الرياح ستعتدل  وسنتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على رفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار بداية من الأسبوع القادم، لافتة إلى أننا معرضون لارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة بشكل مفاجئ حتى بداية شهر مايو، مشددة على ضرورة متابعة النشرة الجوية.

 

الساحل الشمالي برنامج البحر المتوسط الوجه البحرى جنوب الصعيد القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

ترشيحاتنا

الزمالك اتفق مع 4 مدربين.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

اللي يلاقيها يدفنها.. اعترافات مثيرة لـ جدة طفلة مقابر أوسيم

سوريا تسجل 20 هزة أرضية في الساعات الأخيرة

وزير الأوقاف مهنئًا بانتصارات 10 رمضان: قواتنا المسلحة تاريخ مشرف وحاضر عظيم

خلال احتفالية 82 عامًا على إنشائها.. «الصحفيين» تكرّم النقباء والأعضاء السابقين الثلاثاء المقبل

الجيش الأمريكي يعلن عن تحطم مروحيتين عسكريتين في ولاية كنتاكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا| بيتزا وسمبوسة بحشوات مختلفة.. والحلو بسبوسة بالقشطة وعصير خروب

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من نادي القرن.. ومفاجأة الخطيب لبطل السودان

تقلبات جوية .. تحذيرات لهؤلاء المرضى ونصائح عند الخروج من المنزل

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ