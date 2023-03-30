الأرصاد: معرضون لارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة بشكل مفاجئ

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس فصل الربيع يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة، ويحمل أوجه الفصول الأربعة في نفس اليوم من انخفاض وارتفاع وأتربة وأمطار، وخلال هذه الفترة يشهد حالة من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى تأثرنا بمصادر كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع وجود منخفض جوي متعمق في درجات الجو العليا يؤدي لوجود سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بالبرودة مع نشاط للرياح سرعتها حوالي 40 كيلو مترا بالساعة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية في برنامج “صباح الخير يا مصر”، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم، الخميس، مقارنة بأمس، الأربعاء، لتسجل حوالي 21 درجة مئوية نهارا بالقاهرة الكبرى والساحل الشمالي وفي الوجه البحري تقل درجات الحرارة عن 20 درجة، وفي جنوب الصعيد سيكون مائلا للدفئ ودرجات الحرارة ليلا ستظل منخفضة حتى ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت أن البحر الأحمر والبحر المتوسط بهما نشاط للرياح سرعتها 70 كيلو مترا في الساعة يؤدي لاضطراب حركة الصيد والملاحة البحرية، ومتوقع سقوط أمطار غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وأشارت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن سرعات الرياح ستعتدل وسنتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على رفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار بداية من الأسبوع القادم، لافتة إلى أننا معرضون لارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة بشكل مفاجئ حتى بداية شهر مايو، مشددة على ضرورة متابعة النشرة الجوية.