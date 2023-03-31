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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

استقبال 15 مليون زائر بتحفيز الشركات وزيادة الفنادق| خطة الدولة لتعظيم السياحة

المتوقع زيارة أكثر
المتوقع زيارة أكثر من 15 مليون سائح لمصر خلال 2023

السياحة هي قاطرة التنمية الاقتصادية لدولة بحجم مصر، حيث يتميز بطقس معتدل علي مدار أيام العام، وثروات وكنوز أثرية تعكس عمق وتميز حضارتها علي مر العصور تشكل متحفا مفتوحا، فضلا عن تمتعها بشواطئ رائعة الجمال، عنيت الدولة بتقديم كافة التسهيلات للاستثمار بها وجعلها في مكانة لائقة لاستقبال الوافدين من مختلف أرجاء العالم.

السياحة في مصر 

مصر من أفضل الوجهات السياحية العالمية

وضعت الدولة نصب أعينها الاهتمام بقطاع السياحة كأحد القطاعات الحيوية المهمة، التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وكأحد مصادر الدولة للنقد الأجنبي، وشهدت الدولة المصرية على مدار 8 سنوات طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، من حيث ابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق.

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وتبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، وإرث حضاري فريد.

وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مصر لديها من الإمكانات التي تؤهلها لاجتذاب أضعاف أعداد السياح الوافدين إليها حاليا، موضحا أن الوزارة اعتمدت استراتيجية جديدة لوضع المقصد السياحي المصري في مكانه الطبيعي على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تعتمد على تحسين التجربة السياحية للسائح بمصر، وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية.

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

زيارة أكثر من 15 مليون سائح لمصر خلال 2023

وقال إن الوزارة تستهدف تحقيق إيرادات سياحية خلال العام الجاري تقدر بنحو 15 مليار دولار، وذلك من خلال جذب 15 مليون سائح لزيارة مصر خلال العام الجاري، موضحا أنه وفقا لتقديرات وزارة التخطيط فإن متوسط إنفاق السائح يوميا خلال زيارته لمصر يقدر بنحو 93.2 دولار.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش الندوة التي عقدتها جمعية الكتاب السياحيين، أن الوزارة تستهدف أيضا جذب من 18 إلى 20 مليون سائح لمصر خلال عام 2024، وذلك ضمن خطة الوزارة لوصول أعداد السياح القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتابع: "مصر تحتاج من 5 إلى 6 سنوات لاستكمال عدد الغرف الفندقية التي تمكنها من استقبال نحو 30 مليون سائح سنويا".

وذكر أن الوزارة استطاعت بنسبة كبيرة تجاوز أزمة عدم وجود سعة مقعدية في الطيران كافية لاستيعاب الطلب المتزايد للقدوم لمصر من سياح بعض الدول، قائلا إنه خلال 6 أشهر فقط وبالتعاون مع وزارة الطيران المدني تم زيادة السعة المقعديه للطيران من أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر بنحو 6 أضعاف.

وأضاف أن متوسط النمو في السعة المقعدية للطيران خلال عام 2023 يقدر بنحو 30% بالمقارنة بالعام الماضي.

السياحة في مصر 

الدولة متابعة لحركة وجذب السياحة بمصر

وفي هذا الصدد، قال علي كامل منصور، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن السياحة تعتبر قبلة التنمية بالدولة، وعند وجود مشاكل في أوكرانيا وروسيا تقوم الدولة بالبحث عن أسواق جديدة لجذب السياحة، مثل: الهند وأذربيجان، كما أن هناك عددا كبيرا من المصريين يعملون بقطاع السياحة، فلا يجب التهاون به، ولذلك تقوم الدولة بمتابعة حركة وجذب السياحة بالدولة.

وأضاف منصور لـ"صدى البلد"، أن الأسواق البديلة تساعد على تنشيط حركة التنمية بالقطاع السياحي،  معقبا: "الدولة تقوم بالبحث في أسواق إيطاليا وإنجلترا، وتعتبر السياحة أهم مورد من موارد الدولة، فلا بد من دعمها، حيث إن رئيس الوزراء يدعو لتنشيط السياحة ومتابعة القطاع، لأنه يساعد على زيادة الدخل القومي للدولة".

وأشار منصور، إلى أن السياحة تأتي من عدة دول عربية وأوروبية، لزيارة المقاصد السياحية بالدولة، ومنها: السعودية والإمارات وإيطاليا وإنجلترا، إضافة إلى الأسواق الجديدة التي تسعى إليها الدولة.

وسبق وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة سجل عائدا -خلال العام الماضي-الأعلى في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن القطاع يستهدف خلال العام الحالي، زيادة أعداد السائحين بنسبة 28%، بواقع 15 مليون سائح.

السياحة بمصر 

خطة لتحفيز شركات الطيران وشركات السياحة

وأضاف مدبولي -خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس-أن الدولة قامت برفع كفاءة المطارات والبنية الأساسية وأنشأت مطارات جديدة مثل العلمين وسنفكس، وتقوم بتطوير روفع كفاءة مطاري الأقصر والقاهرة حاليا.

وأشار إلى أن هناك استراتيجية يتم تنفيذها مع وزير الطيران والسياحة للتوسع في أعداد الطائرات بما يسمى خطوط التكلفة الأقل، موضحا أن أحد أذرع شركة مصر للطيران قامت بتأجير عدد كبير جدا من الطائرات، بهدف الوصول إلى 15 مليون سائح هذا العام، فضلا عن عمل خطة لتحفيز شركات الطيران وشركات السياحة.

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وزير السياحة: مصر قادرة على جذب 15 مليون سائح في 2023

وطالب مدبولي، القطاع الخاص في مصر بالمشاركة في مضاعفة القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية، موضحا أن القدرة الاستيعابية الحالية للغرف الفندقية هي 230 ألف غرفة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، مشددا على أن الحكومة تساند وتدعم هذا القطاع بقوة.

وأكد أن الدولة تعمل في خضم الأزمات المختلفة والمتلاحقة على مدار العالم، ومنها أزمة البنوك العالمي، مشددا على حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الخاص أن يكون القائد والرائد في كل مجالات التنمية خلال المرحلة المقبلة.

مصطفي مدبولي 
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