القومي للمرأة ينظم دورات تدريب عن المساواة بين الجنسين في الغردقة |صور

نظم المجلس القومي للمرأة دورتين تدريبيتين متخصصتين عن المساواة بين الجنسين بفندقي ستيلا مكادي الغردقة وماريوت الغردقة، استهدفتا العاملات بهما.



جاء ذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر" والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر ، واستمر على مدار أربعة أيام.



افتتحت الدورتين إيزيس حافظ – مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس ، حيث استعرضت جهود وبرامج المجلس لتمكين المرأة بمختلف المجالات.



فيما استعرضت الأستاذة شيرويت إبراهيم ، مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس، أهداف المشروع، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.



وألقت سماح حلمي خبيرة المشروع، الضوء علي المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل.



كما عرض محامو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة.



وعرضت الأستاذة داليا سعفان استشارية التدريب والقيادة مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.



كما ألقت خلود سليم خبيرة التدريب والثقافة المؤسسية محاضرتها عن مفهوم التقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء.



واختتمت الدورتين التدريبيتين بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بحضور فريق المشروع، والأستاذ محمد معوض مدير الموارد البشرية لفندق ستيلا مكادي الغردقة والأستاذة داليا الجاد مدير الموارد البشرية لفندق ماريوت الغردقة.

القومي للمرأة ينظم دورات تدريب عن المساواة بين الجنسين في الغردقة

القومي للمرأة ينظم دورات تدريب عن المساواة بين الجنسين في الغردقة

القومي للمرأة ينظم دورات تدريب عن المساواة بين الجنسين في الغردقة

القومي للمرأة ينظم دورات تدريب عن المساواة بين الجنسين في الغردقة

القومي للمرأة ينظم دورات تدريب عن المساواة بين الجنسين في الغردقة

القومي للمرأة ينظم دورات تدريب عن المساواة بين الجنسين في الغردقة