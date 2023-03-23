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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدلة وكرفتة وسكوتر.. مسحراتى الغردقة "شكل تانى"

مسحراتى الغردقة
مسحراتى الغردقة

المسحراتي جزء مهم من الثقافة الشعبية في العالم الإسلامي، حيث التقاليد والعادات التي يتبعها الناس خلال شهر رمضان الكريم.

ومصر لها عاداتها الخاصة في شهر رمضان ويكون المسحراتي أهم هذه العادات التى تدخل البهجة على قلوب الصغار والكبار .

المسحراتي في مصر  هو شخص يجوب الشوارع والأحياء السكنية في الليل، قبل صلاة الفجر بفترة قصيرة، ويقوم بإيقاظ الناس لتناول وجبة السحور.

ويستخدم المسحراتي الأدوات التقليدية مثل الطبول والصفارات والتصفيق، بالإضافة إلى الغناء بأصوات عالية لجذب الانتباه إلى وجوده.صوت .

وقد شهدت مدينة الغردقة، شكل جديد ومسحراتى من نوع خاص،  ويدعى شعبان حيث يجوب شوراع المدينة السياحية بسكوتر ويرتدي بدلة وكرفتة ، الامر الذى نال استحسان واعجاب أهالى مدينة الغردقة .

يقول شعبان والذى يعمل بإحدى شركات السياحة :" دايما شهر رمضان بيكون ليه بهجة وانا مرتبط بيه، وجاتلى فكرة انى اعمل مسحراتى عشان عايز أدخل بهجة على الناس، فلبست بدلتى وكرفتتى وزينت السكوتر بتاعى ونزلت الشارع .

فرحة فى الشوارع بسبب المسحراتى

وتابع شعبان :"فرحة كبيرة حسيت بيها من رد فعل الناس فى الشارع ، وده كان سببه الطريقة المختلفة اللى أنا عملتها ، وعجبنى قوى تفاعل السياح كمان معايا، ده غير الفرحة اللى شفتها فى عيون الأطفال اللى كنت بوزع عليهم فوانيس اشترتها على حسابى الخاص"

يذكر أن المسحراتي في مصر ليس مجرد شخص يقوم بإيقاظ الناس لتناول السحور، بل يعتبر أيضًا جزءًا من التراث الشعبي المصري، حيث يتم تداول الأغاني التي يقوم بها المسحراتي في شوارع الأحياء السكنية، وتعد هذه الأغاني من العناصر الهامة في التراث الشعبي المصري وتعكس الحياة اليومية والعادات والتقاليد في البلد.

 

 

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