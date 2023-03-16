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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح.. وخطة طموحة لتطوير المطارات|فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2019 واحد من أفضل السنوات في تاريخ مصر بالسياحة، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل 13 مليون سائح، بينما العام الماضي من السياحة العائد كان الأعلى في تاريخ مصر.

 

وقال مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقده من مدينة السويس الجديدة، إنه نستهدف زيادة في أعداد السائحين هذا العام ونطمح أن نصل لـ 15 مليون سائح، نتيجة الجهد الذي تقوم به الدولة.

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت على رفع كفاءة المطارات والبنية الأساسية وتم إنشاء المطارات الجديدة منها العلمين وسفنكس، والعمل على رفع كفاءة المطارات الأخرى، خاصة مطار القاهرة الدولي والأقصر تحت التطوير.

 

خطوط جوية بتكلفة أقل

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه من كان يتحكم في حركة السياحة في مصر المشغلين العالميين، وخطوط الطيران التي تقوم بالنقل، لذا كان لا بد من استراتيجية للتوسع في عدد الطائرات، وخطوط جوية بتكلفة أقل.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء السياحة الطيران مطار القاهرة الدولي

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