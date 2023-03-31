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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الذهب.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة

صدى البلد

تحرك سعر الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023 بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض بشكل مفاجئ عند مستوى 2500 جنيه للجرام عيار 24.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة مستوى 2200 جنيه فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1888 جنيها.

أسعار أعيرة الذهب في مصر عقب رفع سعر الفائدة في البنوك

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,480 شراء 2,514
عيار 22بيع 2,273 شراء 2,305
عيار 21بيع 2,170 شراء 2,200
عيار 18بيع 1,860 شراء 1,886
عيار 14بيع 1,447 شراء 1,467
عيار 12بيع 1,240 شراء 1,257
الاونصةبيع 77,128 شراء 78,194
الجنيه الذهببيع 17,360 شراء 17,600
الكيلوبيع 2,480,000 شراء 2,514,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 مكاسب عالمية في أسعار الذهب 

حقق الذهب مكاسب قوية بسبب تقلبات السوق الأخيرة المتمثلة في اضطرابات النظام المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا؛ بما أسفر عن اختراق أسعار الذهب الفورية أعلى المستوى 2000 دولار للأوقية مسجلا بذلك أعلى مستوى له في 12 شهرا.

وفي هذا الخصوص، أفاد الخبراء لدى بنك UBS بأنه من المرجح أن تصل أسعار الذهب إلى المستوى 2100 دولار، وهو الهدف الذي توقعه البنك السويسري لأسعار الذهب في عام 2024، في وقت مبكر مما هو متوقع بفعل التوترات المصرفية الأخيرة.

 أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. 

سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 31 مارس 2023

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24239.21 ريال$63.73
سعر الذهب عيار 22219.28 ريال$58.42
اسعار الذهب عيار 21209.32 ريال$55.76
اسعار الذهب عيار 18179.41 ريال$47.80
سعر الذهب عيار 14139.54 ريال$37.17
سعر الذهب عيار 12119.61 ريال$31.86
اسعار أوقية الذهب7,440 ريال$1,982
اسعار جنيه الذهب1,675 ريال$446.10
اسعار كيلو الذهب239,212 ريال$63,727
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, March 30, 2023 10:38 PM بتوقيت دولة السعودية

استقر سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض وواصل سعر الدولار اليوم استقراره مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس الموافق 30 مارس 2023، وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.28 جنيه للشراء و33.52 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.39 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.46 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل الإسترليني 37.80 جنيه للشراء و38.12 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.92 جنيه للشراء و38.19 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.06 جنيه للشراء و38.19 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم 

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه شراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.66 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع.

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