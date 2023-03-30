عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يوضح أسباب رفع أسعار الفائدة 2%

صدى البلد

أرجعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي في اجتماعهـا يـوم الخميس قرارها برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2%، إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. 

البنك المركزي

أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2%

 

وقال إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. 


واستمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. 

أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

واعتبر استمرار   المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً.

كما أن تقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. 
وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.

البنك المركزي البنك المركزي المصري اسعار الفائدة سعر الفائدة رفع سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

ضار وغير مفيد.. الدفاع الصينية تدين تحالف "أوكوس"

كيف أتوب من زنا الإنترنت؟.. دار الإفتاء تجيب

جزمة الصعايدة فوق راسي.. تامر أمين: تصريحاتي عنهم ذلة لسان

بعد اكتشافها المقلب .. نسرين أمين تهدد رامز جلال

تامر أمين : عمرو أديب كسر قواعد العمل الإعلامي بصوته العالي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بعد الإفطار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء ممنوعون من تناول التمر والبلح.. تعرف عليهم

طريقة عمل فانوس رمضان.. 3 أفكار مختلفة| بالفوم والبلاستيك والكارتون

ملخص أحداث الحلقة 7 من مسلسلات رمضان | سخية تنتقم من منصور .. ومشاهد مشوّقة بـ سوق الكانتو

5 أشياء أوعى تعملها بعد الإفطار

فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ