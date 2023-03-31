20 % شهادات .. رئيس موازنة النواب يكشف خطة البنوك لتحفيز المواطنين

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البنوك ستتحرك في نسبة الـ 2 % فيما يتعلق بالشهادات الادخارية بالتماشي مع قرارات رفع سعر الفائدة اليوم، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل فائدة الشهادات الإدخارية خلال الفترة المقبلة إلى 20 % لتحفيز المواطنين على وضع أموالهم في البنوك.

واشار رئيس خطة النواب، إلى أن كل 1 % زيادة في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة الحالية لو استمرت 12 شهر، حوالي 30 مليار جنيه وهي فوائد الدين العام الخارجي والداخلي، موضحًا أن الدين الداخلي يتأثر بسعر الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي والتي تؤثر وتجعل الحكومة تستدين لتسوية العجز في الموازنة.

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر"،:"رفع الفائدة هي سلاح البنك المركزي لمواجهة التضخم، لافتا إلى أن البنك ملتزم بمرونة سعر الصرف أمام صندوق النقد الدولي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.