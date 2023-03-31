بعد تعرضه لوعكة صحية..مفتي الجمهورية يدعو بالشفاء العاجل للدكتور أحمد عمر هاشم

دعا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالشفاء العاجل للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

الدكتور أحمد عمر هاشم

كما وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، باسمه واسم جميع علماء الأوقاف وأئمتها أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهه بسرعة تسيير طائرة خاصة لنقل أ.د/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء من مالطا إلى القاهرة ، حيث اضطرت ظروفه الصحية الطائرة التي كانت تنقله إلى دولة الجزائر إلى الهبوط اضطراريا في مطار مالطا، وما أن علم الرئيس بذلك حتى وجه بتسيير طائرة خاصة مجهزة لنقل فضيلة أ.د/ أحمد عمر هاشم، تقديرًا لمكانته العلمية وهو ما يعد تقديرًا من سيادة الرئيس لمكانة العلم والعلماء.

ودعا: نسأل الله (عز وجل) أن يجزي الرئيس خير الجزاء، وأن يمن على الدعاء أحمد عمر هاشم بالشفاء العاجل.

احتفالية المولد النبوي الشريف

وقد كان للرئيس السيسي عدة مواقف جليلة في تكريم العالم الأزهري الكبير وعضو هيئة كبار العلماء من بينها تكريمه في احتفالية المولد النبوي، والذي قال عنها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية هو بمثابة تكريم لسائر العلماء في يوم الاحتفاء بسيد البشرية أجمعين.

وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد بمناسبة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له ضمن المكرمين باحتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف: “تكريمي تكريم لكل العلماء، في مسيرة طويلة لخدمة سيرة النبي المصطفى وخدمة كتاب الله عز وجل، التي أشكر المولى تبارك وتعالى أن وفقني إليها”.

ولفت الدكتور أحمد عمر هاشم إلى سعادته البالغة بأن يتم تكريمه من رجل أجرى الله الخير على يديه، وفي يوم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي ينير لنا الطريق ويبرهن أننا نسير على الطريق ونرجو الله أن يتقبل الله منا ومنه".