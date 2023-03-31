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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: مقتل 260 جندي أوكراني باتجاه دونيتسك

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية، تمكنت من القضاء على  260 عسكريا أوكرانيا وتدمير 21 قطعة عسكرية في يوم واحد باتجاه دونيتسك.


وقالت الدفاع في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الجنوبية"، بلغ إجمالي خسائر العدو يوميا 260 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وأربع مركبات قتال مشاة وأربع ناقلات جند مدرعة، ومركبتان قتاليتان مصفحتان، ست مركبات وأربع شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية التي أطلقتها مجموعة القوات "الغربية"، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف. وقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، بالإضافة إلى تدمير سيارة واحدة ومدفع هاوتزر "دي-20".

وأوضحت وزارة الدفاع، أنه في اتجاه كراسني- ليمان الضربات الجوية بطائرات هجومية ونيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات مجموعة "المركز" هزمت القوة البشرية للعدو ومعداته في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك الشعبية.


وتم تدمير ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في هذا الاتجاه".
 

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