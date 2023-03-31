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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يستعد بتركيز كبير قبل مواجهة الأهلي والهلال السوداني.. شاهد

كهربا
كهربا

شارك محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الاهلي، صوراً من مران الفريق استعداداً للقاء الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.


ويلتقى النادى الاهلي مع نظيره الهلال السوداني، غدا السبت1 أبريل، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، في إطار منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0 على ملعب الجوهرة الزرقاء.

الأهلي ضد الهلال السوداني

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط من المجموعة الثانية، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣٣١_٠٦٣٩٥٢
النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني بطولة دوري أبطال إفريقيا محمود عبد المنعم كهربا

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