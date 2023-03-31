عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

صدى البلد

التموين تزف بشرى سارة: انخفاض مرتقب في أسعار الذهب 

 

د. ناجي فرج مستشار وزير التموين:

السعر العادل للذهب أقل 250 جنيها عن سعر الجرام الحالي

انخفاض سعر الذهب بعد امتصاص السيولة من استحقاق شهادات 18%

أنصح المواطنين بالتريث وعدم الشراء في الوقت الراهن 

 

 

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب الفترة الحالية غير منطقية وأن هناك زيادة غير مبررة في الجرام حو 250 جنيها، متوقعا هدوء الأسعار مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب لـ صدى البلد، أن السبب وراء زيادة أسعار الذهب هو انتقال السيولة من شهادات الـ 18% التي استحقت خلال الوقت الراهن نحو الذهب، وهو ما تسبب في زيادة على الطلب وسط وفرة من السيولة في السوق.

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون الذهب، هدوء نسبي في أسعار الذهب مع انحسار السيولة تدريجيا، خاصة إذا أعلنت البنوك عن شهادات إدخار ذات فائدة أعلى لاستيعاب السيولة المتوفرة من استحقاق شهادات الـ 18%.

ونصح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، المواطنين بالتريث وترقب الأسعار وعدم الشراء في الوقت الراهن لحين انخفاض السعر والوصول إلى السعر العادل.

وكان سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023، تحرك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، مستوى 2260 جنيها فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1937 جنيها.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,549 شراء 2,583
عيار 22بيع 2,336 شراء 2,368
عيار 21بيع 2,230 شراء 2,260
عيار 18بيع 1,911 شراء 1,937
عيار 14بيع 1,487 شراء 1,507
عيار 12بيع 1,274 شراء 1,291
الاونصةبيع 79,261 شراء 80,327
الجنيه الذهببيع 17,840 شراء 18,080
الكيلوبيع 2,548,571 شراء 2,582,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. 

سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتًا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبًا، إذ صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.59 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1982.00 دولار.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6% حتى الآن، فيما يتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنًا للمشترين في الخارج، وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار، بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة؛ لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطًا وسط الضبابية الاقتصادية، تميل المعدلات الأعلى للفائدة إلى إضعاف جاذبيته، لأنه لا يُدر عائدًا، لكن الأسعار تراجعت بعد فترة وجيزة بسبب تدخل السلطات بإجراءات للإنقاذ، وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف": "هناك تكهنات بأن الأزمة المصرفية ربما لم تنته بعد، لكن المشكلات ليست ظاهرة أو مؤثرة على الأسواق في الوقت الحالي... لذلك فإن الذهب متماسك بين 1930 و2000 دولار".

وأضاف "سبيفاك" أن الذهب يواجه مخاطر هبوط، لأن السوق تتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يوقف رفع الفائدة مؤقتًا، وهو ما يتعارض مع ما يقوله المركزي الأمريكي، وقد يتعارض مع البيانات الجديدة، وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، سعيًا لمزيد من الأدلة على خطوة البنك المركزي الأمريكي التالية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين أيضًا عند 986.12 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.5% إلى 1457.39 دولار.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب وزير التموين أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

تبدأ من 20 لـ 25%.. توقعات بطرح شهادات إدخارية جديدة بعد رفع الفائدة

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

رامز جلال: أمير توفيق خلص الصفقة.. وإمام عاشور ضاحكا: ما أعرفشي

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن والبانيه| أبرز أخبار اليوم

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوري في مصر غدا.. هل تحضر دمشق القمة العربية المقبلة؟

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

رامز جلال يجبر أمام عاشور على الاعتذار للخطيب ويعلن: مساعدة كهربا في الغرامة

تشكيل المريخ لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

بالقوة الضاربة| الزمالك يعلن تشكيل مباراته أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

حادث مروع.. خروج قطارين عن مسارهما في سويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الطقس.. طعام يرفع المناعة في الإفطار

طريقة عمل قهوة عربي.. بمذاق لا يقاوم

السبب مضحك.. فيديو لـ بقرة تتظاهر بالنوم يحقق رواجا عبر تيك توك

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ