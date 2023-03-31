250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

التموين تزف بشرى سارة: انخفاض مرتقب في أسعار الذهب

د. ناجي فرج مستشار وزير التموين:

السعر العادل للذهب أقل 250 جنيها عن سعر الجرام الحالي

انخفاض سعر الذهب بعد امتصاص السيولة من استحقاق شهادات 18%

أنصح المواطنين بالتريث وعدم الشراء في الوقت الراهن

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب الفترة الحالية غير منطقية وأن هناك زيادة غير مبررة في الجرام حو 250 جنيها، متوقعا هدوء الأسعار مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب لـ صدى البلد، أن السبب وراء زيادة أسعار الذهب هو انتقال السيولة من شهادات الـ 18% التي استحقت خلال الوقت الراهن نحو الذهب، وهو ما تسبب في زيادة على الطلب وسط وفرة من السيولة في السوق.

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون الذهب، هدوء نسبي في أسعار الذهب مع انحسار السيولة تدريجيا، خاصة إذا أعلنت البنوك عن شهادات إدخار ذات فائدة أعلى لاستيعاب السيولة المتوفرة من استحقاق شهادات الـ 18%.

ونصح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، المواطنين بالتريث وترقب الأسعار وعدم الشراء في الوقت الراهن لحين انخفاض السعر والوصول إلى السعر العادل.

وكان سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023، تحرك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، مستوى 2260 جنيها فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1937 جنيها.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,583 عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,368 عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,260 عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,937 عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,507 عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,291 الاونصة بيع 79,261 شراء 80,327 الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,080 الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,582,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتًا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبًا، إذ صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.59 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1982.00 دولار.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6% حتى الآن، فيما يتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنًا للمشترين في الخارج، وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار، بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة؛ لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطًا وسط الضبابية الاقتصادية، تميل المعدلات الأعلى للفائدة إلى إضعاف جاذبيته، لأنه لا يُدر عائدًا، لكن الأسعار تراجعت بعد فترة وجيزة بسبب تدخل السلطات بإجراءات للإنقاذ، وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف": "هناك تكهنات بأن الأزمة المصرفية ربما لم تنته بعد، لكن المشكلات ليست ظاهرة أو مؤثرة على الأسواق في الوقت الحالي... لذلك فإن الذهب متماسك بين 1930 و2000 دولار".

وأضاف "سبيفاك" أن الذهب يواجه مخاطر هبوط، لأن السوق تتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يوقف رفع الفائدة مؤقتًا، وهو ما يتعارض مع ما يقوله المركزي الأمريكي، وقد يتعارض مع البيانات الجديدة، وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، سعيًا لمزيد من الأدلة على خطوة البنك المركزي الأمريكي التالية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين أيضًا عند 986.12 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.5% إلى 1457.39 دولار.