السوق ضبابي حاليا .. تعرف على سعر الذهب اليوم فى مصر

علق هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، على قرار رفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري، وتأثيره على أسعار الذهب داخل السوق المصري.

وقال هاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه عقب رفع سعر الفائدة ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2100 جنيه، وهذا السعر يعد الأعلى في تاريخ عيار 21.

سوق الذهب

وتابع: سوق الذهب الآن ضبابي، والأسعار تشهد حالة من عدم الاستقرار، كما أن سعر الذهب سيشهد استقرارا أكثر بعد تحريك بعد تحريك العملة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن المواطنين مازلوا يشترون الذهب لأنه الملاذ الآمن في الاستثمار. https://www.youtube.com/watch?v=JxBn65JpA8A

سعر الذهب اليوم السبت 1 ابريل 2023 في مصر

سعر الذهب عيار 24

- ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بمحلات الصاغة لـ 2542 جنيها للبيع

- بينما وصل إلى نحو 2497 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 2331 جنيهات للبيع.

- في حين سجل 2289 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2225 جنيه للبيع.

- وسجل نحو 2185 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

-بينما ارتفع جرام الذهب عيار 18 ليصل لسعر 1907 جنيها للبيع.

- وبلغ سعره نحو 1872 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- كما تداول سعر الذهب عيار 14عند 1483 جنيها للبيع.

- بينما وصل سعره للشراء نحو 1456 جنيها.

سعر الذهب عيار 12

- وحقق سعر الذهب عيار 12 نحو 1271 جنيها للبيع.

- في حين حقق سعره للشراء نحو 1248 جنيها.

سعر الذهب عيار 9

- وصعد سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر لنحو 953 جنيها للبيع.

- بينما وصل سعره للشراء إلى نحو 936 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

- وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لـ 17800 جنيه للبيع.

- كما بلغ سعره للشراء نحو 17480 جنيه.