عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد السعودية: نتمنى أن تعزز التعيينات الجديدة بالإمارات مسيرة الازدهار والتقدم

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالات هاتفية للمعينين الجدد في دولة الإمارات، مهنئاً إياهم بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.

وعبر ولي العهد السعودي ‏‎عن تمنياته بأن تعزز التعيينات الجديدة بالإمارات خطوات مسيرة الازدهار والتقدم.

كما تمنى ولي العهد السعودي أن تسهم التعيينات الجديدة بالإمارات في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب.

وتم تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي. 

الإمارات.. دبي تطلق أول مصنع للّحوم النباتيّّة في المنطقة

مندوب الإمارات بمجلس الأمن: النزاع في أوكرانيا دمر حياة المواطنين

السعودية الامارات محمد بن زايد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هزاع بن زايد آل نهيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

البانيه بـ138 والفراخ تتراجع 20 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن 10 رمضان

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

محمد بن سلمان يشعل تويتر بـ قبلة على رأس مفتي السعودية ..شاهد

وسط حفاوة من الحاضرين..الأمير محمد بن سلمان يتواجد في مطعم بمدينة العلا

ترشيحاتنا

انفوجراف .. الصيام الصحي والسليم لكبار السن في شهر رمضان

اللواء هشام الحلبي: الجيش المصري نفذ 3 اقتحامات رئيسية في حرب أكتوبر

كابوس جوارديولا.. محمد صلاح يطارد 3 أرقام قياسية أمام مانشستر سيتي

ضباط إسرائيليون يحذرون: وزير الأمن القومي يخطط لتحويل الحرس الوطني لمليشيا

العراق يكشف حجم خسائره من حرق الغاز سنويا

5 مباريات قوية في الجولة الـ 6 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد لا تعرفها لعصير الليمون.. مش هتبطل تشربه

سفرة رمضان|كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة والحلو بسبوسة ريد فيلفيت

اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن| جمال شعبان يفجر مفاجأة

فى عيد ميلاد قصي خولي.. أعلن زواجه بشكل مفاجىء والخلافات وصلت للتواصل الاجتماعي

فيديو

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ