ولي عهد السعودية: نتمنى أن تعزز التعيينات الجديدة بالإمارات مسيرة الازدهار والتقدم

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالات هاتفية للمعينين الجدد في دولة الإمارات، مهنئاً إياهم بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.

وعبر ولي العهد السعودي ‏‎عن تمنياته بأن تعزز التعيينات الجديدة بالإمارات خطوات مسيرة الازدهار والتقدم.

كما تمنى ولي العهد السعودي أن تسهم التعيينات الجديدة بالإمارات في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب.

وتم تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.