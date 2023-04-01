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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حمادة المصري يكشف أسباب رحيله عن الأهلي .. فيديو

حمادة المصري
حمادة المصري

كشف حمادة المصري، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي والإسماعيلي السابق، أسباب رحيله عن النادي الأهلي، لافتا إلى أنه أصيب بكسر في الوجه أثر عليه خاصة أنه مهاجم يلعب بضربات الرأس فطلب الاحتراف في إحدى دول الخليج بسبب تراجع مستواه الفني وحرصا على مصلحة النادي الأهلي.

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وأضاف حمادة المصري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك العديد من الشخصيات التي تأثرت بها في النادي الأهلي على رأسهم صلاح حسنى وطارق سليم وصالح سليم وأنور سلامة"، موضحا، عقدي في النادي الأهلي كان بـ 400 جنيه حيث كنت ضمن الفئة الأولى، بينما تقاضيت 60 جنيه في الإسماعيلي.

تابع، أنا استمتعت وأنا بلعب مع الإسماعيلي والمقاولون ولكن النادي الأهلي حاجة تانية خالص ومنظومة كبيرة شبه متكاملة وتعمل بشكل احترافي ولديه آلة إعلامية قوية.
 

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