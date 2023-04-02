3 أطعمة تسيطر على نسبة السكر فى الدم

كشف الدكتور أحمد سند أخصائي الباطنة عن أفضل ثلاثة أطعمة للسيطرة على مرض السكري والتى تتمثل فيما يلي..



الأسماك الدهنية





الأسماك الدهنية هي واحدة من أصح الأطعمة على هذا الكوكب.

يعتبر سمك السالمون والسردين والرنجة والأنشوجة والماكريل من المصادر الرئيسية لأحماض أوميغا 3 الدهنية والتي لها فائدة أيضٱ لصحة القلب.



الخضر الورقية



الخضر الورقية مغذية للغاية وقليلة السعرات الحرارية. كما أنها منخفضة للغاية في الكربوهيدرات القابلة للهضم والتي ترفع مستويات السكر في الدم.

السبانخ واللفت والملفوف والقرنبيط وغيرها من الخضر الورقية هي مصادر جيدة للعديد من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك فيتامين C.

زيت الزيتون





زيت الزيتون البكر الممتاز مفيد للغاية لصحة القلب و الأوعية الدموية ، كما انه لا يرفع السكري ويحسن نظرة البشرة وكدهان مفيد لأقدام وأيدي السكري.