نصائح ذهبية من حسام موافي لمريض السكر في رمضان.. تعرف عليها

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، العديد من النصائح الهامة لمريض السكر في شهر رمضان وذلك في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد".

نصائح لمرضى السكر

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أن هناك اختبار يمكن إجراؤه للتعرف على الأشخاص العرضة للإصابة بمرض السكر .

وقال حسام موافي ، :" الكورتيزون يساعد على إظهار مرض السكر عند الأشخاص العرضة للإصابة بمرض السكر ".

وأضاف حسام موافي:" من يتعرض إلى توتر يرتفع نسبة السكر في جسمه، وعليه أن يتوخى الحذر ويراعي تقليل معدلات التوتر والانفعال وتناول نظام غذائي صحي ".

وتابع حسام موافي:" الانفعال والتوتر قد يكونا سببا في إصابة الفرد بمرض السكر وعلى الفرد أن يتحكم في نسب انفعاله ".

واكمل حسام موافي:" مرضي الضغط والبسكر مرتبطين ارتباط وثيق بالحالة النفسية للفرد".

مرض السكر وصوم رمضان

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، مجموعة من النصائح لمريض السكر في شهر رمضان، قائلا، :" مرض السكر له نوعان وهما مختلفان تماما في المضاعفات وطريقة العلاج وأسلوب حياة المريض".

وأضاف حسام موافي:" مريض السكر من النوع الأول المعتمد على الانسولين ممنوع يصوم في رمضان ولا جدال في ذلك لأن المريض قد يصاب بنقص السكر الذي قد يؤدي للوفاة ".

وتابع حسام موافي:" نقص السكر خطير جدا لأن أكثر الأعضاء استهلاكا للسكر هو المخ وفي حال عدم توافر نسبة السكر المناسبة يحدث خلل في وظائف المخ ".

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مريض السكر من النوع الثاني الذي لا يحصل على إنسولين عليه التعرف على رقم السكر التراكمي قبل الصوم في رمضان لتحديد مدى إمكانية قيامه بالصوم في رمضان ".

وأضاف :" تحليل السكر التراكمي يحدد معدل السكر في الدم خلال 3 شهور ماضية،ونقص السكر في الدم خطير وأخطر من ارتفاع معدل السكر في الدم ".

ولفت موافي:" من يحصل على إنسولين وصام في رمضان يكون عرضة لنقص الدم وقد يدخل في غيبوبة ".

حديث نبوي بثلثي الدين

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أخطر شيء في الدين الإسلامي وهي النية ".

وأضاف حسام موافي:" هناك حديث للرسول الدين يمثل ثلثي الدين الإسلامي وهو " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء مانوى".

وتابع حسام موافي:" أي عمل يقوم به الأنسان قد يكون عمل صالح بنية صالحة أو عمل صالح بنية فاسدة أو عمل فاسد بنية صالة أو عمل فاسد بنية فاسدة ".

واكمل حسام موافي:" يجب أن تكون نية كل إنسان مسلم صالحة كي ينال مرضاة الله ".