عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح ذهبية من حسام موافي لمريض السكر في رمضان.. تعرف عليها

حسام موافي
حسام موافي

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، العديد من النصائح الهامة لمريض السكر في شهر رمضان وذلك في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد".

قبل الصوم في رمضان.. حسام موافي يوجه نصيحة مهمة لمريض السكر..فيديو

حسام موافي يكشف حديثا للرسول يمثل ثلثي الدين.. فيديو

نصائح لمرضى السكر 

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أن هناك اختبار يمكن إجراؤه للتعرف على الأشخاص العرضة للإصابة بمرض السكر .

وقال حسام موافي ، :"   الكورتيزون يساعد على إظهار مرض السكر عند الأشخاص العرضة للإصابة  بمرض السكر ".

  وأضاف حسام موافي:" من يتعرض إلى توتر يرتفع نسبة السكر في  جسمه، وعليه أن يتوخى الحذر ويراعي  تقليل معدلات التوتر والانفعال وتناول نظام غذائي صحي ".

 وتابع حسام موافي:"  الانفعال والتوتر قد يكونا سببا في إصابة الفرد بمرض السكر وعلى الفرد أن يتحكم في نسب انفعاله ".

 

 واكمل حسام موافي:"   مرضي الضغط والبسكر مرتبطين ارتباط وثيق بالحالة النفسية  للفرد".

مرض السكر وصوم رمضان 

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني،  مجموعة من النصائح لمريض السكر في شهر رمضان، قائلا، :" مرض السكر له نوعان وهما مختلفان تماما في المضاعفات وطريقة العلاج وأسلوب حياة المريض".

 

 وأضاف حسام موافي:" مريض السكر من النوع الأول المعتمد على الانسولين ممنوع يصوم في رمضان ولا جدال في ذلك لأن  المريض قد يصاب بنقص السكر الذي قد يؤدي للوفاة ".

 

 وتابع حسام موافي:" نقص السكر خطير جدا لأن أكثر الأعضاء استهلاكا للسكر هو المخ وفي حال عدم توافر نسبة السكر المناسبة يحدث خلل في وظائف المخ ".

 

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مريض السكر من النوع  الثاني  الذي لا يحصل على إنسولين عليه التعرف على رقم السكر التراكمي قبل الصوم في رمضان لتحديد مدى إمكانية قيامه بالصوم في رمضان ".

 

 وأضاف :"  تحليل السكر التراكمي يحدد معدل السكر في الدم خلال 3 شهور ماضية،ونقص السكر في الدم خطير وأخطر من ارتفاع معدل السكر في الدم ".

 

 ولفت  موافي:" من يحصل على إنسولين وصام في رمضان يكون عرضة لنقص الدم وقد يدخل في غيبوبة ".

حديث نبوي بثلثي الدين

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أخطر شيء في الدين الإسلامي وهي النية ".

 

 وأضاف حسام موافي:" هناك حديث للرسول الدين يمثل ثلثي الدين الإسلامي  وهو " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء مانوى".

وتابع حسام موافي:"  أي عمل يقوم به الأنسان قد يكون عمل صالح بنية صالحة  أو عمل صالح بنية فاسدة أو عمل فاسد بنية صالة أو عمل فاسد بنية فاسدة ".

 

 واكمل حسام موافي:"  يجب أن تكون نية كل إنسان مسلم صالحة  كي ينال مرضاة الله ".

موافي حسام موافي السكر مريض السكر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

تطوّر في الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت في مصر الآن

روح الفانلة الحمراء تعود.. لاعب الزمالك يحتفل بتقدم الأهلي على الهلال

ترشيحاتنا

ادعوا لها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

يصلي عليك 70 ألف ملك.. داعية يكشف عن عبادة يحبها الله ورسوله

تصل مليون للمرة الأولى .. الأسعار الجديدة لـ MG HS في مصر

أهم الأخبار.. مذيع يحرج مصطفى كامل.. أحمد موسى يحمل مليون جنيه على الهواء.. قرار عاجل من السعودية بشأن الحج

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 2-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

احذر.. مشروب رمضاني يصيبك بالفشل كلوى

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ