حسام موافي يكشف حديثا للرسول يمثل ثلثي الدين.. فيديو

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، سؤالا إلى المشاهدين قائلا:" ما هو أخطر شيء في الدين الإسلامي ؟".

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أخطر شيء في الدين الإسلامي وهي النية ".

وأضاف حسام موافي:" هناك حديث للرسول الدين يمثل ثلثي الدين الإسلامي وهو " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء مانوى".

وتابع حسام موافي:" أي عمل يقوم به الأنسان قد يكون عمل صالح بنية صالحة أو عمل صالح بنية فاسدة أو عمل فاسد بنية صالة أو عمل فاسد بنية فاسدة ".

واكمل حسام موافي:" يجب أن تكون نية كل إنسان مسلم صالحة كي ينال مرضاة الله ".