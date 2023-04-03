محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تجهيزات إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك داخل مقر ديوان عام محافظة المنوفية ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة.

وتفقد محافظ المنوفية ، أعمال التجهيزات والتشطيبات لإنشاء المركز والمقام على مساحة إجمالية ( 120)م2 ، موجهاً بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت تمهيداً لدخوله الخدمة .

وأوضح المحافظ، أن مركز الطوارئ والسلامة العامة سيكون بمثابة العمود الفقري لإتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بالكامل طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية ، فضلاً عن دوره في الحفاظ على خصوصية البيانات وسرعة إحتواء الطوارئ والأزمات ودعم خطة التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم إستراتيجية رقمنة الدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة بما يؤهل الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030.