عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تجهيزات إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك داخل مقر ديوان عام محافظة المنوفية ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام  ، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة.

وتفقد محافظ المنوفية ، أعمال التجهيزات والتشطيبات لإنشاء المركز والمقام على مساحة إجمالية ( 120)م2 ، موجهاً بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت تمهيداً لدخوله الخدمة .

محافظ المنوفية يفحص طلبات المواطنين ويكلف الجهات المعنية بإجراءات عاجلة

محافظ المنوفية: تمويل 201 مشروع ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث

 وأوضح المحافظ، أن مركز الطوارئ والسلامة العامة سيكون بمثابة العمود الفقري لإتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بالكامل طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية ، فضلاً عن دوره في الحفاظ على خصوصية البيانات وسرعة إحتواء الطوارئ والأزمات ودعم خطة التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم إستراتيجية رقمنة الدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة بما يؤهل الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030.

المشروعات القومية التحول الرقمي محافظة المنوفية المنوفية محافظ المنوفية الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

1000 جنيه زيادة في المرتبات.. الحكومة: 190 مليار لتحسين أجور الموظفين والمعاشات

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

ذعر في نهار رمضان.. قصة امرأة أرهبت المواطنين فى بورسعيد| فيديو

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب 12 رمضان 2023.. و4 كلمات لا ترد للصائم قبل الفطار

رويترز: المنطاد الصيني جمع معلومات عن مواقع عسكرية أميركية

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل طاجن عكاوي

لا يمكنهم شرائي.. ترامب يوجه رسالة جديدة قبل محاكمته غدًا

الخارجية الفلسطينية تدين إعدام شابين وتحذر الاحتلال من التصعيد بالقدس

الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل توجهها لـ بيكيه.. رسالة قاسية من شاكيرا بعد رحليها عن برشلونة

تحذير.. لا تتناول هذه المشروبات على الإفطار مع الأدوية| تفاصيل

كيف تخسر كيلوجرامات.. أشياء توقف عنها فورا للتخلص من الوزن الزائد

كل موبايل عليه علبتين زبادي..أغرب إعلان محل في رمضان بالإسكندرية

فيديو

التهم 3 أتوبيسات .. تفاصيل حريق داخل مدرسة خاصة بمصر الجديدة

انخفض 30 جنيها للجرام.. الذهب يتراجع بقوة والجنيه يصعد أمام الدولار.. تفاصيل

موجة حارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من كتل هوائية صحراوية الساعات المقبلة

بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ