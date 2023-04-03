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برلمان

برلماني : سرعة تدبير اعتمادات استيراد مكونات أعلاف الدواجن يدعم انخفاض أسعارها

النائب مجدي ملك،
النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن صناعة الدواجن ترتبط بتحقيق الأمن القومي الغذائي للدولة، نظرا لوجود فجوة غذائية بين الدواجن واللحوم الحمراء التي تشارك بـ 50% من الاحتياجات الغذائية.

سرعة تدبير الاعتمادات 

وطالب “ ملك ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بأهمية العمل علي سرعة تدبير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مكونات أعلاف الدواجن وتوفيرها بالأسواق من قبل الجهات المعنية بداية من رئيس الحكومة وحتي البنك المركزي، مشيرا إلي أن تحقيق الإكتفاء الذاتي منها خلال عام أو عامين يكاد يكون صعب.

كما ناشد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة بالإعلان المباشر عن إلتزامها بتدبير هذه الإعتمادات، موضحا أهمية سرعة الإفراجات الجمركية للأعلاف من خلال معاملتها معاملة خاصة بخلاف أي محاصيل زراعية أخري.

واستطرد النائب : حال تنفيذ هذه الإجراءات بشكل سريع، فإن ذلك سينعكس بالايجاب علي أسعار الدواجن لتعاود الإنخفاض مجددا، خاصة وأن الدواجن بروتين مهم لـ 90% من الأسر.

واختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي جهود الحكومة وسعيها الدائم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن وتلبية احتياجاته، لافتا إلي أن عام 2019 شهد تحقيق اكتفاء الذاتي من الدواجن، لذا لابد من استمراية هذه الجهود في الوقت الراهن.

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وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 24/3/2023 حتى 30/3/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 80 مليون دولار.


وأضاف ان الإفراج شمل  114 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 45 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 34 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 5 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 30مارس 2023)               3.547مليون طن منهم 2.540مليون طن ذرة ، 1.007 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 1.751مليار دولار.


وأضاف "القصير" أن ذلك يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وتنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

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