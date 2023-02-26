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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: الضرورات تبيح المجمدات.. صناعة الدواجن المحلية تمرض ولا تموت

عمرو اديب
عمرو اديب

‏أكد الإعلامي عمرو أديب أن صناعة الدواجن تمرض ولا تموت، مضيفا أن صناعة الدواجن المحلية سوف تعود مرة أخرى.

 

وتابع عمرو أديب أن الفراخ المجمدة البرازيلي مثل الفراخ البلدي، معلقا: “دي فراخ ودي فراخ.. يا جماعة الضرورات تبيح المجمدات.. اليوم كيلو المفروم يفوق الـ ٢٠٠ جنيه، والفراخ هي ما ستحل هذا الأمر”.

 

 

الصناعة لازم تقف على رجلها مرة أخرى

 

وأشار عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr” الى أن أيضا هناك حالة من التوجس بسبب سرعة استيراد الفراخ البرازيلي، قائلا: “أنت عايز تاكل ولا عايز تطلع عنينا، أيوه الفراخ جت بسرعة وتم طلبها منذ 15 يوما لأن هناك نقص في السوق”.

 

ونوه بأن الفراخ المستوردة تدخل مصر طوال الوقت وتستخدم في مصانع عندما يكون هناك نقص في بعض المنتجات مثل الأجنحة وكفتة الفراخ والناس لا تعرف الفرق.

عمرو أديب الفراخ المجمدة العنصرية الفراخ المستوردة mbc masr

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