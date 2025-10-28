اللوتري الأمريكي.. أرخص طريقة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة

يشهد برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، المعروف باسم اللوتري الأمريكي ، اهتماما واسعا خلال الفترة الحالية، بعدما ارتفعت معدلات البحث حول كيفية التسجيل وخطوات التقديم في قرعة الهجرة للعام 2025، التي تتيح فرصة واقعية للحصول على الإقامة الدائمة داخل أمريكا بطريقة قانونية ومنظمة.

اللوتري الأمريكي

اللوتري الأمريكي أو ما يعرف بـ Green Card Lottery

يعد اللوتري الأمريكي أو ما يعرف بـ Green Card Lottery أحد البرامج الرسمية التي تديرها وزارة الخارجية الأمريكية بإشراف مباشر من الكونجرس، ويهدف إلى منح نحو 55 ألف تأشيرة إقامة دائمة سنويا للمواطنين من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، من بينها مصر.

ويتيح البرنامج للفائزين الحصول على البطاقة الخضراء التي تمنحهم حق الإقامة الدائمة والعمل والتعليم داخل الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرات إضافية.

يستمر التسجيل الإلكتروني في برنامج الهجرة العشوائية حتى يوم 6 نوفمبر 2025 من خلال الموقع الرسمي الوحيد للبرنامج https://dvprogram.state.gov، وهو الموقع المعتمد من وزارة الخارجية الأمريكية لتلقي طلبات المتقدمين.

وبعد إغلاق باب التسجيل، تبدأ عمليات الفرز الإلكتروني، ليتم الإعلان عن النتائج في شهر مايو 2026، بينما تبدأ إجراءات منح التأشيرات للفائزين خلال الفترة من أكتوبر 2026 وحتى سبتمبر 2027.

يشترط للتقديم امتلاك جواز سفر ساري المفعول وقت التسجيل، إلا في حال صدور استثناء رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الالتزام بإدخال البيانات الصحيحة المطابقة للمستندات الرسمية، بما في ذلك الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية ومعلومات الأسرة.

كما يمنع تماما التقديم بأكثر من استمارة، حيث يؤدي ذلك إلى الاستبعاد الفوري من القرعة.

أما الصورة الشخصية، فيجب أن تكون حديثة وواضحة بخلفية فاتحة، بمقاس 600×600 بكسل، وترفع إلكترونيا وفقا للمواصفات الدقيقة المعلنة على موقع التسجيل.

ويطلب من الذكور في الدول التي تطبق نظام التجنيد الإجباري تقديم ما يثبت الموقف من الخدمة العسكرية ضمن المستندات المطلوبة لاحقا في حالة القبول.

تتم خطوات التسجيل إلكترونيا من خلال استمارة DV-2027 على الموقع الرسمي، حيث يقوم المتقدم بإدخال بياناته الشخصية والتعليمية، وتحديد صفة التقديم سواء كفرد أو مع الأسرة، ثم تحميل الصورة الشخصية بالمواصفات المحددة.

وبعد مراجعة البيانات جيدا، يتم إرسال الطلب والاحتفاظ برقم التأكيد Confirmation Number الذي يستخدم لاحقا لمعرفة نتيجة القرعة عبر الموقع نفسه.

تختار وزارة الخارجية الأمريكية مبدئيا أكثر من 100 ألف متقدم عبر نظام القرعة الإلكترونية، قبل أن يتم منح 55 ألف تأشيرة فقط بعد مراجعة المستندات واستيفاء الشروط النهائية.

ويخضع الفائزون لمقابلات شخصية داخل السفارة الأمريكية، ويطلب منهم تقديم أوراق رسمية تشمل المؤهل الدراسي، جواز السفر، السجل الجنائي، وإثبات الحالة الاجتماعية قبل إصدار التأشيرة النهائية.

اللوتري الأمريكي 2025

ابتداء من عام 2025، فرضت الولايات المتحدة رسوم تسجيل إلكتروني رمزية قدرها دولار واحد فقط للمشاركة في القرعة، فيما تبلغ رسوم التأشيرة للفائزين 330 دولارا تدفع بعد القبول واستكمال الإجراءات.

ويمثل الفوز في برنامج اللوتري الأمريكي فرصة استثنائية لتحقيق حلم الإقامة في الولايات المتحدة، حيث يحصل الفائز على الإقامة الدائمة التي تمنحه حرية العيش في أي ولاية أمريكية، مع حق العمل الكامل في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إمكانية تأسيس مشاريع شخصية أو العمل الحر دون قيود.

كما يتمتع المقيم الدائم بحق السفر من وإلى الولايات المتحدة بحرية، والاستفادة من المزايا الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية.

اللوتري الأمريكي أحد أبرز البرامج التي تمنح البطاقة الخضراء

وتمنح البطاقة الخضراء الفائزين وأسرهم الحق في الدراسة داخل الجامعات والمدارس الأمريكية برسوم مخفضة مقارنة بالطلاب الأجانب، كما تتيح التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية بعد فترة إقامة قانونية محددة، دون فقدان الجنسية الأصلية.

وتتميز البطاقة بسهولة تجديدها كل عشر سنوات من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة.

ويعد اللوتري الأمريكي أحد أبرز البرامج التي تفتح الباب أمام الشباب والمهنيين حول العالم لتحقيق حلم الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة، بما يوفره من فرص واقعية لتحسين مستوى المعيشة والعمل والتعليم في بيئة قانونية مستقرة وآمنة، بعيدا عن مخاطر الهجرة غير النظامية التي تواجه الكثيرين حول العالم.