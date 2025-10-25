اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية

تزايدت معدلات البحث خلال الأيام الماضية حول كيفية استخراج جواز السفر 2025، بالتزامن مع بدء التقديم في برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللوتري الأمريكي أو Green Card Lottery.

إذ يسعى المواطنون للحصول على جوازات السفر في أسرع وقت ممكن سواء للسفر أو لاستكمال إجراءات الهجرة، في ظل جهود وزارة الداخلية المصرية لتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات الجوازات على مستوى الجمهورية.

استخراج جواز السفر

استخراج جواز السفر 2025 عبر مكاتب الجوازات والقنصليات

تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها في المحافظات إصدار جوازات السفر للمواطنين داخل البلاد، بينما يتقدم المصريون المقيمون بالخارج بطلباتهم إلى القنصليات المصرية في الدول التي يقيمون بها.

ويعد جواز السفر المقروء آليا وثيقة شخصية لا يجوز إضافة الزوجة أو الأبناء عليها، وتبلغ فترة صلاحيته سبع سنوات دون إمكانية تعديل أو إضافة بيانات بعد صدوره.

خدمة استخراج جواز السفر المستعجل والمميز

في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الداخلية، أصبح بإمكان المواطنين استخراج جواز السفر العاجل خلال فترة قصيرة لا تتجاوز يومين فقط، مع إمكانية التقديم إلكترونيا أو عبر مكاتب الجوازات.

وتوفر المصلحة عدة مستويات من الخدمة:

جواز السفر المميز:

خدمة اختيارية تتيح استخراج واستلام الجواز في نفس يوم تقديم الطلب دون التقيد بالموقع الجغرافي، مقابل 500 جنيه، ومتاحة بالإدارة العامة للجوازات والمراكز التجارية والوحدات المتنقلة.

جواز السفر المستعجل:

خدمة اختيارية تتيح استخراج الجواز واستلامه في اليوم التالي مباشرة، مقابل 100 جنيه فقط، وتتوفر بجميع أقسام الجوازات مع الالتزام بالاختصاص المكاني.

الرسوم الرسمية لاستخراج جواز السفر 2025

رسوم استخراج جواز السفر المميكن: 705 جنيهات.

رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف: 1155 جنيها.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري

للحصول على جواز السفر الجديد، يجب تجهيز المستندات التالية وتقديمها في أحد فروع الإدارة العامة للجوازات أو القنصليات بالخارج:

1. بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز 15 عاما، شريطة أن تكون سارية ومحدثة البيانات.

2. شهادة الميلاد المميكنة لمن هم دون 15 عاما.

3. شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات عن العام الدراسي الحالي.

4. مستند التجنيد للذكور بدءا من مواليد 18 مارس 1941، باستثناء من لم يبلغوا 19 عاما.

5. عدد 3 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

ويتم تقديم أصول المستندات وصورها للمطابقة، مع الالتزام بكتابة المهنة باللغة العربية (حتى 32 حرفا) وبالإنجليزية (حتى 35 حرفا).

المواطنون المسموح لها تقديم الطلب

تقبل الطلبات من:

صاحب الشأن شخصيا.

الأزواج والزوجات نيابة عن بعضهم البعض.

الآباء والأمهات عن أولادهم القصر.

الأخوة البالغون عن أشقائهم القصر.

الأبناء البالغون عن والديهم.

الجد أو العم في حالة سفر الأب والأم.

الوكلاء الرسميون بتوكيل عام أو خاص يوضح صراحة حق التعامل مع مصلحة الجوازات.

أما المهاجرون الذين استوفت هجرتهم وما زالت سارية، فيمكن إصدار جوازات سفر لهم داخل مصر بمعرفة أحد ذويهم بعد إثبات صفته على الطلب.

الموقف من التجنيد وشروط خاصة بالجنسية

يلتزم كل مواطن بلغ 19 عاما بتقديم مستند الموقف من الخدمة العسكرية.

كما ينص القانون رقم 154 لسنة 2004 على منح أبناء الأم المصرية المتزوجة من غير مصري الجنسية المصرية، وبالتالي يحق لهم الحصول على جوازات سفر مصرية متى قدمت شهادة ميلاد تثبت جنسية الأم المصرية.

إجراءات فقدان جواز السفر داخل وخارج مصر

داخل البلاد:

يتوجه المواطن إلى قسم الجوازات المختص للإبلاغ عن الفقد وملء نموذج مخصص لمنع استخدام الجواز المفقود، ويمكنه استخراج بدل فاقد دون الحاجة إلى محضر شرطة.

خارج البلاد:

يتم الإبلاغ في قسم القنصليات بالسفارة المصرية وتقديم المستندات التالية:

صورة البطاقة الشخصية.

صورة كارت الوصول.

صورة من الجواز المفقود.

وفي حالة الأطفال، يجب إرفاق شهادة الميلاد وصورة بطاقة أحد الوالدين.

قسم تذاكر المرور ووثائق السفر الخاصة

يتولى قسم تذاكر المرور إصدار وثائق السفر المصرية للاجئين الفلسطينيين، ويطلب منهم تقديم الوثائق السابقة أو صورة الإقامة وشهادة الميلاد.

كما تصدر الإدارة وثائق طريق لمواطني الدول التي لا تمتلك تمثيلا دبلوماسيا في مصر، بعد تقديم شهادة الميلاد وصورة جواز السفر والإقامة.

نبذة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

تعد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إحدى أهم الهيئات التابعة لوزارة الداخلية، إذ تمثل قاعدة بيانات رئيسية لأجهزة الأمن لما تحتويه من معلومات دقيقة حول المواطنين والأجانب المقيمين.

وقد تأسست الإدارة بقرار وزاري في 9 أبريل 1939 تحت اسم إدارة الجوازات والجنسية، وتغير مسماها عدة مرات حتى استقرت تسميتها الحالية بموجب القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018، لتصبح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

جواز السفر.. وثيقة رسمية ذات أهمية قصوى

يؤكد مسؤولو وزارة الداخلية أن جواز السفر وثيقة سيادية يجب الحفاظ عليها وعدم السماح لأي شخص آخر باستخدامها.

وفي حالة الفقد، يتعين الإبلاغ الفوري للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويمثل جواز السفر حاليا أحد أبرز النماذج المميكنة الحديثة التي تسعى الدولة لتطويرها ضمن خطة التحول الرقمي لتقديم خدمات أسرع وأكثر أمانا للمواطنين داخل مصر وخارجها.

اللوتري الأمريكي 2025.. حلم الهجرة إلى الولايات المتحدة وفرص الإقامة الدائمة

يشهد برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، المعروف باسم اللوتري الأمريكي، إقبالا واسعا من مختلف دول العالم، خاصة من مصر، حيث ارتفعت معدلات البحث مؤخرا حول خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025، أملا في الفوز بالبطاقة الخضراء التي تمنح أصحابها حق الإقامة الدائمة والعمل القانوني داخل الأراضي الأمريكية.

ما هو اللوتري الأمريكي؟

اللوتري الأمريكي أو Green Card Lottery هو برنامج سنوي رسمي تديره وزارة الخارجية الأمريكية بإشراف الكونجرس، ويهدف إلى منح نحو 55 ألف تأشيرة إقامة دائمة كل عام للأشخاص القادمين من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

ويتم اختيار الفائزين من خلال نظام قرعة إلكترونية عادل يعتمد على الحظ دون أي تدخل بشري، حيث يحصل الفائز على حق الإقامة الدائمة في أمريكا مع إمكانية العمل والدراسة والعيش بحرية تامة.

ويعد البرنامج أحد أكثر مسارات الهجرة القانونية شفافية وسهولة على مستوى العالم.

آخر موعد للتقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

يستمر باب التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية حتى يوم 6 نوفمبر 2025 عبر الموقع الرسمي الوحيد:

https://dvprogram.state.gov.

وبعد انتهاء فترة التسجيل، تبدأ وزارة الخارجية الأمريكية في مراجعة الطلبات إلكترونيا تمهيدا لإعلان النتائج في شهر مايو 2026، على أن تبدأ إجراءات منح التأشيرات للفائزين خلال الفترة من أكتوبر 2026 حتى سبتمبر 2027.

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول أثناء فترة التسجيل، إلا إذا صدر استثناء رسمي لذلك العام.

عدم تكرار التقديم بأكثر من استمارة، لأن ذلك يؤدي إلى الاستبعاد التلقائي من القرعة.

إدخال البيانات الشخصية بدقة كما هي مثبتة في المستندات الرسمية، وتشمل الاسم وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية ومعلومات الأسرة.

تقديم ما يثبت الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور في الدول التي تطبق التجنيد الإجباري.

تحميل صورة شخصية حديثة بخلفية فاتحة بمواصفات محددة (600×600 بكسل)، ورفعها إلكترونيا أثناء التسجيل.

خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا

تتم عملية التسجيل إلكترونيا فقط عبر موقع البرنامج الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. فتح استمارة التسجيل (DV2027).

2. إدخال البيانات الشخصية بدقة وتشمل الاسم وتاريخ الميلاد والدولة ومعلومات الاتصال.

3. تحديد صفة المتقدم سواء كان الشخص الرئيسي أو أحد أفراد الأسرة.

4. إدخال المؤهل الدراسي أو الخبرة العملية المطلوبة.

5. تحميل الصورة الشخصية وفق المواصفات المحددة.

6. مراجعة جميع البيانات قبل الإرسال لأن التعديل غير متاح بعد الإرسال.

7. الاحتفاظ برقم التأكيد (Confirmation Number) لاستخدامه لاحقا في معرفة النتيجة.

آلية الاختيار والإجراءات بعد القبول

تقوم وزارة الخارجية الأمريكية باختيار أكثر من 100 ألف متقدم بشكل مبدئي عبر القرعة الإلكترونية، ثم يتم منح 55 ألف تأشيرة فقط بعد استكمال المستندات المطلوبة واجتياز المقابلات الشخصية.

وفي حالة الفوز، يخضع المتقدم لمقابلة بالسفارة الأمريكية لتقديم الأوراق الرسمية، مثل جواز السفر والسجل الجنائي والمؤهل الدراسي وإثبات الحالة الاجتماعية، تمهيدا لإصدار التأشيرة النهائية.

الرسوم والمواعيد الرسمية

اعتبارا من عام 2025، تم فرض رسوم تسجيل رمزية قدرها دولار واحد فقط للمشاركة في القرعة، بينما تبلغ رسوم التأشيرة للفائزين 330 دولارا تدفع بعد القبول.

ويؤكد القائمون على البرنامج أن التسجيل مجاني تماما عبر الموقع الرسمي، ولا توجد أي مكاتب أو وسطاء معتمدين لتقديم الطلبات نيابة عن المتقدمين.

مميزات الفوز في اللوتري الأمريكي

الفوز في برنامج الهجرة العشوائية يمثل نقطة تحول كبيرة في حياة الفائزين، لما يمنحه من مزايا عديدة، أبرزها:

الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة: يحصل الفائز على البطاقة الخضراء التي تتيح له العيش في أي ولاية دون قيود أو شروط تجديد سنوية.

العمل القانوني الكامل: يمكن للمقيم الدائم العمل في أي قطاع حكومي أو خاص دون الحاجة لتأشيرة عمل إضافية.

حرية السفر والتنقل: يتيح البرنامج لحاملي البطاقة الخضراء السفر بحرية من وإلى الولايات المتحدة دون تأشيرات إضافية.

الاستفادة من الخدمات العامة: يتمتع المقيمون الدائمون بخدمات الرعاية الصحية والتعليم العام وبرامج الضمان الاجتماعي والتقاعد.

إمكانية الدراسة بتكاليف أقل: يسمح لحاملي البطاقة الخضراء وأبنائهم بالالتحاق بالمدارس والجامعات الأمريكية بتكلفة أقل من الطلاب الأجانب.

الحصول على الجنسية الأمريكية: بعد الإقامة القانونية لفترة محددة، يحق للفائزين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية دون فقدان جنسيتهم الأصلية.

سهولة تجديد البطاقة: تكون البطاقة صالحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بسهولة عبر الإنترنت.

اللوتري الأمريكي.. فرصة واقعية للهجرة القانونية

يعتبر اللوتري الأمريكي أحد أهم وأشهر برامج الهجرة القانونية في العالم، إذ يوفر فرصة حقيقية ومجانية تقريبا للراغبين في العيش والعمل داخل الولايات المتحدة بشكل قانوني وآمن.

ومع تزايد الإقبال على التسجيل كل عام، يظل هذا البرنامج بمثابة الأمل الأكبر للشباب الطامحين إلى حياة أفضل ومستقبل أكثر استقرارا في واحدة من أقوى دول العالم اقتصاديا.