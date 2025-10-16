مدربة خيول أجنبية تتهم شخصا بسحلها وسرقة جواز سفر حصان أحمد السقا



تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية في اتهام مدربة خيول أجنبية لشخص بالاعتداء عليها بالضرب والاستيلاء على متعلقاتها، من بينها جواز سفر خاص بأحد الخيول الخاصة بالفنان أحمد السقا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ للمقدم وليد كمال رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من مدربة خيول أجنبية الجنسية اتهمت فيه شخصا حددت هويته بالاستيلاء على متعلقات خاصة بها، لخلافات بينهما، ومن بين المسروقات جواز سفر خاص بأحد الخيول الخاصة بالفنان أحمد السقا.

وأكدت السيدة في بلاغها أنها أصيبت بخدوش وجروح نتيجة تعدي المتهم عليها داخل أحد الإسطبلات بدائرة المركز، كما فقدت أسورة ذهبية كانت ترتديها، مشيرة إلى أن الاعتداء وقع على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وأوضحت أن المتهم استولى على 3 جوازات سفر تخص خيولًا، بينها جواز سفر حصان مملوك للفنان أحمد السقا، وآخرين يخصان كلًا من م.ا، و.ع، وهي وثائق ضرورية لإثبات نسب الخيول ومشاركاتها في البطولات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.