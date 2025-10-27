موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

شهدت الايام الماضية عدد من حفلات الزفاف داخل الوسط الوفني على رأسهم الفنانة منة شلبي و الفنان حاتم صلاح والمطرب أحمد جمال.

تم عقد قران منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني قبل نحو أسبوعين في أجواء عائلية هادئة وسط تكتم شديد من الطرفين، بحضور عدد محدود جدًا من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الزواج رسميًا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عبر ظهورهما معًا على السجادة الحمراء، حيث كانت منة ترغب في أن يكون هذا الظهور إعلانًا رسميًا للزواج، خاصة مع تكريمها خلال المهرجان ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، إلا أن الثنائي تراجع في اللحظات الأخيرة عن الفكرة وفضّلا تأجيل الإعلان احترامًا للظروف الصحية لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى، ورغبة منهما في الحفاظ على الخصوصية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.