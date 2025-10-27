انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

تحدث الفنان ياسر فرج عن أصعب فترات حياته، وهي معاناة زوجته الراحلة مع مرض السرطان، كاشفًا عن تفاصيل مؤثرة خلال تلك التجربة القاسية.

وأوضح أن مرضها كان صدمة كبيرة له ولأبنائه، لكنه حاول أن يكون مصدر قوتهم، مؤكدًا أن وصيتها الأخيرة كانت “خلي بالك من الأولاد ومن أمي”.

وأشار فرج إلى أنه واجه صعوبة في تجاوز الفقد، لكنه حرص على دعم أبنائه وعدم إشعارهم بالحرمان.

كما كشف أنه رفض الزواج بعد وفاتها خوفًا على استقرار أولاده، قبل أن يتزوج لاحقًا لفترة قصيرة، مؤكدًا أن أسرته تبقى أولويته الكبرى.

