خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

حصل “صدى البلد” على صور عروس جسر السويس رنا التي أنهى زوجها حياتها بعد زواج 3 أشهر بسبب اكتشافها خيانته لها وقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وطلبها الانفصال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة ثلاثينية داخل غرفة نومها في شقتها بمنطقة جسر السويس.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثمان فتاة به جرح ذبحي في الرقبة داخل غرفة النوم وبالفحص تبين أن المجني عليها متزوجة منذ 3 أشهر فقط.

وتبين من الفحص والتحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بإنهاء حياتها بعد مشادة كلامية بينهما بسبب طلبها الانفصال عنه بعد اكتشافها خيانته لها مع السيدات والنصب على المواطنين.