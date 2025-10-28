اكتشفت علاقاته الغرامية.. فأنهى حياتها بعد 3 شهور زواج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل العثور على جثة فتاة داخل غرفة نومها بمنطقة جسر السويس في القاهرة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة فتاة ثلاثينية داخل غرفة نومها في شقتها بمنطقة جسر السويس.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثمان فتاة به جرح ذبحـ.ـي في الرقبة داخل غرفة النوم وبالفحص تبين أن المجني عليها متزوجة منذ 3 أشهر فقط.

وتبين من الفحص والتحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بإنهاء حياتها بعد مشادة كلامية بينهما بسبب طلبها الانفصال عنه بعد اكتشافها خيانته لها مع السيدات والنصب على المواطنين.