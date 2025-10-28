خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

أدلى المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في منطقة النزهة بالقاهرة باعترافات تفصيلية بعد وفاة والدته متأثرة بإصابتها داخل المستشفى.

وقال المتهم : «أنا عايش في مكان تاني بعيد عنهم ومش عايش معاهم في نفس الشقة ودائما كان بيني وبين شقيقتي خلافات بسبب أنها ديما دماغها غلط وتفكيرها غلط».

وتابع المتهم :«شكيت في سلوك أحتي ومشيها البطال وأنها تعرف شباب وكنت متأكد من حاجة زي دي، وروحت يوم الجريمة ولقيتهم في وشي وقامت بيني وبين أختي خناقة».

وأضاف :«الخناقة زادت وزقتني وأنا زقتها ودخلت جبت سكينة من المطبخ وخرجت خلصت عليها وأمي حاولت تحوش روحت مخلص عليها هي كمان واستنيت الشرطة تيجي».

أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة، إلى أن الشاب أدمن تعاطي مخدر الآيس وبدأ يشعر بالتهيؤات ثم بعد ذلك بدأ يتخيل وجود شاب داخل شقتهم برفقة شقيقته ويشك في سلوكها ثم قام بطعنها وطعن والدته.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب أنهى حياة شقيقته وأصاب والدته بسبب إدمانه مخدر الآيس وتخيله وجود شاب معها في المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع جريمة داخل شقة سكنية في دائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة بها عدة طعنات جثة هامدة وبجوارها والدتها مصابة بطعنات متفرقة وفي حالة خطر وتم نقل المصابة للمستشفى والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على شقيق المجني عليها وتبين أنه قتل شقيقته وأصاب والدته بسبب إدمانه الآيس وتخيله أن شقيقته معها شاب في الشقة.