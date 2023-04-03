المطربة آية عبدالله تدخل في نوبة بكاء هستيرية على الهواء

دخلت المطربة آية عبدالله في نوبة بكاء هستيرية على الهواء، بسبب وفاة والداها، قائلة: وفاة والدتي كانت أصعب لحظة في حياتي، هو السند والضهر والصحاب ودايما بيدعمني وبعيط كل ما افتكره وعمري ما نسيته، ولدي ضحى كتير عشاني".

وأضافت المطربة آية عبدالله خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي كان يعاني من مضاعفات بالقلب عقب إجرائه جراحة قلب مفتوح وتعرضه لجلطة، وأمتنع عن الطعام تمام قبل وفاته بشهرين.

تابعت المطربة آية عبدالله،: "كنت ضهر أبويا خلال فترة مرضه، الفراق صعب أوي، الأب والأم مكانتهم عالية أوي".

